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Сборная Эквадора уволила главного тренера

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Кинтерос уволен со своего поста, передает пресс-служба национальной федерации футбола. Исполняющим обязанности назначен Хорхе Селико.

Причина отставки боливийского специалиста стали неудовлетворительные результаты команды - восьмое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2018. Эквадор отстает от Аргентины, идущей пятой, на четыре очка.

До завершения турнира командам осталось сыграть два тура. В федерации Эквадора посчитали, что команда уже не сможет пробиться на чемпионат мира.
Теги: Сборная Эквадора
Сегодня, 08:19
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