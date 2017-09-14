Сборная Эквадора уволила главного тренера

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Кинтерос уволен со своего поста, передает пресс-служба национальной федерации футбола. Исполняющим обязанности назначен Хорхе Селико.Причина отставки боливийского специалиста стали неудовлетворительные результаты команды - восьмое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2018. Эквадор отстает от Аргентины, идущей пятой, на четыре очка.До завершения турнира командам осталось сыграть два тура. В федерации Эквадора посчитали, что команда уже не сможет пробиться на чемпионат мира.