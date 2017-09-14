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Алексей Миранчук: мы найдем, что противопоставить "Копенгагену"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Копенгагеном" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"В Дании дождливо, но погода не помешает. Мы не в первый раз играем в дождь. Что касается "Копенгагена", не хотелось бы выделять никого из их состава.

Датчане всегда умели и любили бороться. Но мы отталкиваемся от своей игры и найдем, что противопоставить сопернику", – цитирует Миранчука официальный сайт "Локомотива".
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 08:38
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