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"Спартак" и ЦСКА - на втором месте после "ПСЖ" по дороговизне билетов на матчи ЛЧ

"Спартак" и ЦСКА делят второе место по дороговизне билетов на матчи Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Самый дорогой билет на матчи обоих российских клубов предлагают продать за 584 евро (примерно 40 тысяч рублей). Минимальная стоимость билетов на игру "Спартака" с "Ливерпулем" составляет 29 евро, а на матч ЦСКА с "Манчестер Юнайтед" 22 евро.

Лидером по стоимости билетов является "ПСЖ". Цены на матчи французской команды в Лиге чемпионов колеблются от 134 до 1492 евро.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 08:55
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№1 Написал: pisto (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну так искрометная игра суперзвезд родных клубов стоит того
Регистрация: 15.03.2009
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