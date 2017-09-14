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Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о тактических нюансах ничейной игры с "Марибором" (1:1) в Лиге чемпионов.

— Атака, после которой словенцы забили ответный гол, началась прямо напротив вас. В этот момент вы схватились за голову. Уже тогда почувствовали, что будет беда?

— Нет. Это просто была опасная ситуация. Я не ясновидящий, чтобы предвидеть.

— Как прокомментируете игру Ещенко? Со стороны показалось, что в атаке он выглядел не очень хорошо. Не было ли у вас мысли выпустить на этой позиции Самедова?

— Да, такая мысль была. Но таким образом я бы затруднил жизнь Самедову.

— "Спартак" играет по схеме 3–5–2. Сложно ли вам приходится при выборе состава на матч?

— Нет. У меня есть игроки, которые могут выходить на разных позициях. Сегодня выбор стартового состава был обоснован тем, что мы решили играть по схеме 3–5–2, - цитирует Карреру официальный сайт "Спартака".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:10
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№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:25) #
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online

MAG554,
Петкович для ротации сойдёт,но он пока не очень.сильней конечно играков из Спартака 2.нужен конечно зе,он умеет здорово цепляться за мяч.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Понять не могу, Петкович совсем дно, что ли. зачем тогда брали. На скамейку и со Спартака 2 можно кого то посадить
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Массимо, хер ли ты держишь в основе Комбарова тогда!? он даже пас точно отдать не может, только нелепые навесы и прострелы! на ХЕРА ты выпускаешь двух неудачников Попова и Мельгарехо!?? зачем Реброва в ворота ставишь!? у него вчера всю игру коленки тряслись!!! все мячи на соперников выбивал или в аут! в воротах место Селихова!!! вон Манчини доверил Лунёву и как парень стоит!!! а ты всё сопли жуешь и полудурков матч за матчем проваливающих в основе держишь!!!
ставь в основу Жано, Рошу, Тигиева и результат измениться! Жано и мяч за всегда подержать может и пас точный отдать! Роша скоростной, техничный и с хорошим пасом! Тигиев в обороне всяко лучше и Комбарова!!!
Регистрация: 23.03.2009
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