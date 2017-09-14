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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с "Барселоной"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с "Барселоной", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.
Сообщается, что новый контракт игрока будет продлен до лета 2021 года.
26 июля руководство каталонского клуба договорилось с отцом футболиста Хорхе Месси и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также обговорены детали сотрудничества между "Барселоной" и фондом Месси.
Сообщается, что новый контракт игрока будет продлен до лета 2021 года.
26 июля руководство каталонского клуба договорилось с отцом футболиста Хорхе Месси и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также обговорены детали сотрудничества между "Барселоной" и фондом Месси.
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