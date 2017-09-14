Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с "Барселоной", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

Сообщается, что новый контракт игрока будет продлен до лета 2021 года.

26 июля руководство каталонского клуба договорилось с отцом футболиста Хорхе Месси и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также обговорены детали сотрудничества между "Барселоной" и фондом Месси.
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 09:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.