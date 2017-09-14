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Зинедин Зидан: я не мог забивать так, как это делает Рамос

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал гол защитника Серхио Рамоса в матче группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0).

"Я не мог забивать такие голы, как Рамос. На такое способны лишь немногие. Серхио обычно забивает ударом головой. Этот удар "ножницами" был нехарактерным для него", - цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Рамос Реал
Сегодня, 09:57
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