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СМИ: Эден Азар в ближайшие недели продлит контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар в ближайшие недели продлит контракт с лондонским клубом, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Сообщается, что новое соглашение с игроком будет рассчитано до лета 2021 года.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 09:58
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