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"Челси" согласился вести переговоры с "Атлетико" по Диего Косте

Нападающий "Челси" Диего Коста все еще может вернуться в "Атлетико", информирует Marca.

Лондонцы согласились провести переговоры по поводу трансфера 28-летнего испанца. Сумма сделки может составить 60 миллионов евро, при этом "Атлетико" сможет заявить Косту только в январе из-за трансферного запрета.

Напомним, Коста был отстранен от работы с "Челси". В настоящее время форвард тренируется в Мадриде по индивидуальной программе.
Теги: Челси Диего Коста Атлетико
Сегодня, 10:57
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