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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (1)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (1)
09:10
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (11)
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (11)
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (7)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (7)
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (35)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (35)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (10)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (10)
Вчера 23:44
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
Вчера 23:42
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
Вчера 23:38
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (179)
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (179)
Иран сыграет в Казани товарищеский матч со сборной Того
Футболисты сборной Ирана проведут в Казани товарищеский матч со сборной Того 5 октября на стадионе "Центральный", сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, иранцы 10 октября проведут товарищеский матч со сборной России на "Казань Арене".
Р-Спорт
Напомним, иранцы 10 октября проведут товарищеский матч со сборной России на "Казань Арене".
Р-Спорт
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