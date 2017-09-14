Иран сыграет в Казани товарищеский матч со сборной Того

Футболисты сборной Ирана проведут в Казани товарищеский матч со сборной Того 5 октября на стадионе "Центральный", сообщил источник, знакомый с ситуацией.Напомним, иранцы 10 октября проведут товарищеский матч со сборной России на "Казань Арене".