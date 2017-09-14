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Иран сыграет в Казани товарищеский матч со сборной Того

Футболисты сборной Ирана проведут в Казани товарищеский матч со сборной Того 5 октября на стадионе "Центральный", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, иранцы 10 октября проведут товарищеский матч со сборной России на "Казань Арене".

Р-Спорт
Теги: Сборная Ирана
Сегодня, 10:59
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