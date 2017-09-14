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Рейтинг ФИФА: сборная России опустилась еще на две позиции

Сборная России опустилась с 62-го на 64-е место обновленном рейтинге ФИФА.

Сборная Германии выбилась в лидеры, сместив Бразилию. Далее идут Португалия, Аргентина и Бельгия.

Рейтинг ФИФА:

1. (2) Германия — 1606 очков

2. (1) Бразилия — 1590

3. (4) Португалия — 1386

4. (3) Аргентина — 1325

5. (9) Бельгия — 1265

6. (7) Польша – 1250

7. (4) Швейцария – 1210

8. (10) Франция – 1208

9. (7) Чили – 1195

10. (8) Колумбия — 1191 …


64. (62) Россия — 558.

Полностью рейтинг можно увидеть ЗДЕСЬ
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:25
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9
(1)
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: cska1971
Это кого же тренером после ЧМ назначат, что на его фоне Черчесов - конфетка?????

Черечесов -главный, до конца чемпионата мира, другого нам не дано, поэтому любое критиканство - бессмысленное.
Лучшего тренера России мы уже видели в действии.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Sewer 79
после ЧМ еще облизывать будете


Это кого же тренером после ЧМ назначат, что на его фоне Черчесов - конфетка?????
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Ну а чего ожидать если все сборные провели по 2 матча, а наша ни одного. Результат с Динамо то не идет в этот рейтинг.
После ЧМ-2018 наша сборная рискует оказаться в 3 или даже 4 корзине при жеребьевке. А это значит не выход уже из отборочной группы.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 11:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Я даже представить не могу как с таким рейтингом можно будет отбор ппойти на Евро -2020.Нужно ничнать играть самым основным составом ,и наигрывать его.А не дебильничать и собирать вторую сборную и играть с Динамо.
Регистрация: 28.12.2012
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Браво. Если бы сыграли не с Динамо, а хотя бы с Гаити и выиграли бы, то хоть какие-то баллы бы получили.

Хотя о чем это я... В плане победы... Гаити то на 48 месте.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Sewer 79
Цитата: СуперШтангист
Восславим Сервелатыча!

после ЧМ еще облизывать будете

После очередного невыхода из группы-то? joy
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 11:40) #
  • +1
  •  (3)

А Динамо на каком месте в этом рейтинге?


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: СуперШтангист
Восславим Сервелатыча!

после ЧМ еще облизывать будете


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Восславим Сервелатыча!
Регистрация: 7.05.2017
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