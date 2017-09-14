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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:26
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10:50
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09:10
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Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (13)
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (15)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (15)
00:10
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Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (37)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
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"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (186)
Рейтинг ФИФА: сборная России опустилась еще на две позиции
Сборная России опустилась с 62-го на 64-е место обновленном рейтинге ФИФА.
Сборная Германии выбилась в лидеры, сместив Бразилию. Далее идут Португалия, Аргентина и Бельгия.
Рейтинг ФИФА:
1. (2) Германия — 1606 очков
2. (1) Бразилия — 1590
3. (4) Португалия — 1386
4. (3) Аргентина — 1325
5. (9) Бельгия — 1265
6. (7) Польша – 1250
7. (4) Швейцария – 1210
8. (10) Франция – 1208
9. (7) Чили – 1195
10. (8) Колумбия — 1191 …
64. (62) Россия — 558.
Полностью рейтинг можно увидеть ЗДЕСЬ
Сборная Германии выбилась в лидеры, сместив Бразилию. Далее идут Португалия, Аргентина и Бельгия.
Рейтинг ФИФА:
1. (2) Германия — 1606 очков
2. (1) Бразилия — 1590
3. (4) Португалия — 1386
4. (3) Аргентина — 1325
5. (9) Бельгия — 1265
6. (7) Польша – 1250
7. (4) Швейцария – 1210
8. (10) Франция – 1208
9. (7) Чили – 1195
10. (8) Колумбия — 1191 …
64. (62) Россия — 558.
Полностью рейтинг можно увидеть ЗДЕСЬ
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