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Виктор Булатов: выстроенной игры у "Спартака" нет

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов оценил игру красно-белых в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

"Я ожидал, что "Спартак" выиграет, так как "Марибор" по уровню игроков слабее, и сама игра показала это. Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с "Рубином" – получается, но выстроенной игры у "Спартака" нет.

А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места – игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат", - передает слова Булатова "Р-Спорт".
Теги: Булатов Спартак
Сегодня, 11:57
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Витя, а у кого она есть в последние годы?
Была у Ростова да и только.


у ЦСКА..видно и понятно
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06) #
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online

Витя, а у кого она есть в последние годы?
Была у Ростова да и только.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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