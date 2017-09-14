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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Булатов: выстроенной игры у "Спартака" нет
Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов оценил игру красно-белых в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).
"Я ожидал, что "Спартак" выиграет, так как "Марибор" по уровню игроков слабее, и сама игра показала это. Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с "Рубином" – получается, но выстроенной игры у "Спартака" нет.
А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места – игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат", - передает слова Булатова "Р-Спорт".
"Я ожидал, что "Спартак" выиграет, так как "Марибор" по уровню игроков слабее, и сама игра показала это. Но подтвердились и опасения относительно того, что в основном игра строится игра на физическом состоянии. Есть физическое состояние, как в матче с "Рубином" – получается, но выстроенной игры у "Спартака" нет.
А сейчас, когда график игр плотный, невозможно будет постоянно быть на пике формы, отсюда и вот такие вторые таймы. Когда сил нет и игры нет, сразу начинаются проблемы. Обнажаются и слабые места – игра в обороне на флангах. В общем, отсюда такой и результат", - передает слова Булатова "Р-Спорт".
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