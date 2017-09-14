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"Зенит": сегодня впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола

"Зенит" опубликовал любопытную информацию по поводу сегодняшнего выездного матча Лиги Европы с македонским "Вардаром".

"Важная новость: сегодня впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола. На матче ожидается до 20 тысяч зрителей", - говорится в сообщении российского клуба в "твиттере".
Теги: Зенит
Сегодня, 12:34
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№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:03) #
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Богатые македонцы...

Они видимо не в курсе, что обслуживание такой системы обходится не один миллион евро в год laughing
Регистрация: 26.09.2015
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