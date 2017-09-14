"Зенит": сегодня впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола

"Зенит" опубликовал любопытную информацию по поводу сегодняшнего выездного матча Лиги Европы с македонским "Вардаром"."Важная новость: сегодня впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола. На матче ожидается до 20 тысяч зрителей", - говорится в сообщении российского клуба в "твиттере".