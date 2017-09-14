Федор Кудряшов: кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (8)
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (8)
12:26
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (5)
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (5)
10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (27)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (27)
09:10
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (17)
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (17)
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (18)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (18)
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (38)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (38)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (11)
Федор Кудряшов: кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове
Защитник "Рубина" Федор Кудряшов сравнил казанскую команды с "Ростовом", где он выступал ранее.
– Вы не раз подчеркивали, что перешли в "Рубин" вслед за тренером. Других причин не было?
– Честно – нет. Только Курбан Бекиевич, и все.
– Чем отличается "Рубин" от "Ростова" глобально? Инфраструктура, база, игра, состав, атмосфера?
– Игру вообще не стоит сравнивать, она в каждой команде уникальна. Мне кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове. Понятно, что вместительность нашего стадиона куда больше, чем в "Ростове". Я больше про атмосферу. Там город буквально живет футболом.
Наверное, это связано с тем, что здесь есть "Ак Барс", УНИКС, хоккей с мячом, волейбол. Внимание болельщицкое рассеивается.
– Незадолго до конца трансферного окна Курбан Бердыев признавался, что не знает, с кем будет работать. Уйти могло 7-8 футболистов. На вас эта неопределенность не давила?
– Вот мы с Володей Гранатом живем в номере и об этом не думали, это не наше дело. Наше дело, вне зависимости от того, кто будет, кого не будет, – выходить и налаживать связи и играть. Вообще по этому поводу не переживал. Может быть, здесь сыграл фактор тренера. За полтора года в "Ростове" все новички непременно усиливали команду.
Реальное время
– Вы не раз подчеркивали, что перешли в "Рубин" вслед за тренером. Других причин не было?
– Честно – нет. Только Курбан Бекиевич, и все.
– Чем отличается "Рубин" от "Ростова" глобально? Инфраструктура, база, игра, состав, атмосфера?
– Игру вообще не стоит сравнивать, она в каждой команде уникальна. Мне кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове. Понятно, что вместительность нашего стадиона куда больше, чем в "Ростове". Я больше про атмосферу. Там город буквально живет футболом.
Наверное, это связано с тем, что здесь есть "Ак Барс", УНИКС, хоккей с мячом, волейбол. Внимание болельщицкое рассеивается.
– Незадолго до конца трансферного окна Курбан Бердыев признавался, что не знает, с кем будет работать. Уйти могло 7-8 футболистов. На вас эта неопределенность не давила?
– Вот мы с Володей Гранатом живем в номере и об этом не думали, это не наше дело. Наше дело, вне зависимости от того, кто будет, кого не будет, – выходить и налаживать связи и играть. Вообще по этому поводу не переживал. Может быть, здесь сыграл фактор тренера. За полтора года в "Ростове" все новички непременно усиливали команду.
Реальное время
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.