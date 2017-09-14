Федор Кудряшов: кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов сравнил казанскую команды с "Ростовом", где он выступал ранее.– Честно – нет. Только Курбан Бекиевич, и все.– Игру вообще не стоит сравнивать, она в каждой команде уникальна. Мне кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове. Понятно, что вместительность нашего стадиона куда больше, чем в "Ростове". Я больше про атмосферу. Там город буквально живет футболом.Наверное, это связано с тем, что здесь есть "Ак Барс", УНИКС, хоккей с мячом, волейбол. Внимание болельщицкое рассеивается.– Вот мы с Володей Гранатом живем в номере и об этом не думали, это не наше дело. Наше дело, вне зависимости от того, кто будет, кого не будет, – выходить и налаживать связи и играть. Вообще по этому поводу не переживал. Может быть, здесь сыграл фактор тренера. За полтора года в "Ростове" все новички непременно усиливали команду.