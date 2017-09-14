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Федор Кудряшов: кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов сравнил казанскую команды с "Ростовом", где он выступал ранее.

– Вы не раз подчеркивали, что перешли в "Рубин" вслед за тренером. Других причин не было?

– Честно – нет. Только Курбан Бекиевич, и все.

– Чем отличается "Рубин" от "Ростова" глобально? Инфраструктура, база, игра, состав, атмосфера?

– Игру вообще не стоит сравнивать, она в каждой команде уникальна. Мне кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове. Понятно, что вместительность нашего стадиона куда больше, чем в "Ростове". Я больше про атмосферу. Там город буквально живет футболом.

Наверное, это связано с тем, что здесь есть "Ак Барс", УНИКС, хоккей с мячом, волейбол. Внимание болельщицкое рассеивается.

– Незадолго до конца трансферного окна Курбан Бердыев признавался, что не знает, с кем будет работать. Уйти могло 7-8 футболистов. На вас эта неопределенность не давила?

– Вот мы с Володей Гранатом живем в номере и об этом не думали, это не наше дело. Наше дело, вне зависимости от того, кто будет, кого не будет, – выходить и налаживать связи и играть. Вообще по этому поводу не переживал. Может быть, здесь сыграл фактор тренера. За полтора года в "Ростове" все новички непременно усиливали команду.

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Теги: Кудряшов Рубин
Сегодня, 13:41
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