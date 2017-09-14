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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Раскусить датский орешек и стереть страшное воспоминание. "Локо" и "Зенит" начинают групповой турнир Лиги Европы
Сегодня вечером "Локомотив" и "Зенит" возьмут старт в групповой стадии второго по рангу еврокубка. Rusfootball.info рассказывает обо всем, что окружает выездные матчи полпредов РФПЛ в Лиге Европы.
"Копенгаген" (Дания) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Копенгаген. Стадион "Паркен"
Начало встречи – 20:00 (мск)
Арбитр – Хюсейин Гечек (Турция)
Любопытны все-таки крендели футбольной судьбы: в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Копенгаген" расправился с "Вардаром", отправив македонцев во второй по рангу еврокубок и тем самым обеспечив сегодняшним соперником "Зенит", а затем сам неожиданно уступил дорогу "Карабаху", рухнул в Лигу Европы и будет сражаться с другим российским клубом!
В целом никаких приятных воспоминаний от встреч со "львами" у отечественных болельщиков нет. Да, "Рубину" удалось в 2011 году одолеть датчан в родных стенах, однако этот реванш за гостевое поражение не помог казанской команде опередить "Копенгаген", и именно чемпионы Дании вместе с "Барселоной" проследовали в 1/8 финала ЛЧ. А тремя годами ранее копенгагенские футболисты оставили за бортом еврокубков "Москву": в столице России они добыли драматичную победу 2:1, дома же отстояли устраивавшие их 1:1.
Собственно, что говорить, если "львы" в свое время загрызли и сам "Локо". Розыгрыш Кубка УЕФА-07/08 свел сегодняшних соперников в одну группу, и датчане с минимальным счетом уложили "железнодорожников" на лопатки в Белокаменной (тогда, напомню, каждый участник квинтета проводил по два матча дома и на выезде). Правда, "Копенгагену" это не помогло: он в следующий раунд не вышел. Как и "Локомотив".
В общем, сегодня нужно открывать новую страницу в истории нашего противостояния с одним из грандов датского футбола. И для оптимизма имеются определенные основания.
"Красно-зеленые" начали нынешний сезон РФПЛ гораздо удачнее, чем от них ожидали. Не секрет, что даже в недрах московского клуба ходили активные разговоры о том, что Юрия Семина нецелесообразно оставлять во главе коллектива. А ЮрПалыч взял и выдал один из лучших стартов в истории "Локо"! И это при том, что после тяжелой травмы Ари наставник "железнодорожников" остался без чистых форвардов, и лишь позднее ему подвезли Эдера, который, хоть и забил в финале чемпионата Европы, вряд ли может считаться нападающим экстра-класса (не говоря уже о том, что португальцу еще нужно время для адаптации). По-настоящему плохо москвичи провели только один поединок – домашнюю встречу с "Тосно". В остальных матчах они выглядели не блестяще, но использовали свои сильные стороны, а в нужный момент проявляли характер.
Вы можете сказать, что "Локомотив", скорее всего, играет на своем нынешнем максимуме и вполне может сдать, особенно с появлением дополнительной нагрузки в виде Лиги Европы. С этим трудно поспорить. Но мы говорим конкретно о визите обладателей Кубка России в Копенгаген. Сейчас подопечные Семина пребывают в неплохой форме, а на "Паркене" им, скорее всего, предстоит действовать вторым номером, что весьма по душе нынешнему "Локо".
Вместе с тем невозможно пройти мимо проблем "львов". Действующие чемпионы Дании хромают в родном первенстве, расположившись по итогам восьми туров аж на шестой позиции в семи пунктах позади лидера. Да и на международной арене команда Столе Стольбаккена явно планировала играть в группе другого турнира, а вылет от "Карабаха" был для "Копенгагена" очень болезненным шоком.
Главная проблема датского гранда на данный момент – оборона. Это доказал и последний тур тамошней Суперлиги, в котором "львы" на своем поле переиграли "Мидтьюлланд" с сумасшедшим результатом 4:3. Пока что Сольбаккен не знает, что с этим поделать, и ошибки случаются из матча в матч. Копенгагенцы оставляют слишком много свободного пространства на своей половине поля, и даже посредственные соперники этим эффективно пользуются. А "Локомотив" как раз настроен на такую игру. Главное – надежно действовать около собственных ворот, а впереди шансы у ребят Семина, уверен, обязательно будут.
Ориентировочные составы
"Копенгаген": Ольсен, Томсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Фальк, Квист, Зека, Вербич, Павлович, Сотириу.
"Локомотив": Гильерме, Михилик, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И.Денисов, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Прогноз – 1:1
"Вардар" (Скопье, Македония) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Скопье. Стадион "Филипп II Арена"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Якоб Кехлет (Дания)
У поклонников футбола многих стран название клуба из Скопье наверняка ассоциируется с его почти тезкой "Вердером", но в России эта команда вызывает совсем другие мысли. Победителем трех последних чемпионатов Македонии пугают юных болельщиков ЦСКА, а Валерию Газзаеву "Вардар" снится в самых жутких кошмарах. Наверное, приятные воспоминания о "красно-черных" бытуют только в среде спартаковских фанов.
В общем, вряд ли есть смысл напоминать вам, дорогие читатели, о том, что приключилось летом 2003-го. Все прекрасно помнят тот позор нашего футбола, когда мы уже раздумывали над тем, как "армейцы" будут сражаться со "Спартой" в третьем квалифае Лиги Чемпионов, а они умудрились завершить евросезон, едва начав его. Правда, стоит быть справедливыми: Фортуна в те дни за что-то очень серьезно обиделась на ЦСКА. Москвичи владели гигантским преимуществом в обеих встречах с македонским чемпионов, обстучали штанги и перекладины его ворот и в нормальных обстоятельствах должны были громить "Вардар". Но… 1:2 дома, 1:1 в Скопье – и клеймо практически навсегда…
И вот, наконец-то, у нас появился шанс поквитаться с "красно-черными". Причем желательно начать вендетту уже сегодня, ибо "Зенит" по классу превосходит македонскую команду настолько, что даже ничья однозначно будет неудачей для питерцев.
На самом деле, главным врагом подопечных Роберто Манчини на данный момент является не "Вардар", а… сам "Зенит". Два последних матча в родном первенстве "сине-бело-голубые" провели откровенно посредственно, и если после встречи с "Ростовом" можно было ссылаться на усталость, то плохой футбол в Химках этим уже не оправдаешь.
Пока что трудно делать какие-либо выводы, однако похоже на то, что петербуржцы после сумасшедшего старта угодили в функциональную и эмоциональную яму. Пик всплеска пришелся, пожалуй, на домашние поединки против "Спартака" и "Утрехта", а вот затем начался спад.
Да и соперники, судя по всему, неплохо изучили футбол, в который играет Манчини. Практически все атаки "Зенита" строятся через Паредеса, а Кокорин с Дриусси постоянно врываются в свободные зоны. И "Ростов", и "Динамо" накрывали аргентинского плеймейкера, когда он только-только получал мяч, и вместе с тем забетонировали все коридоры на пути двух ярких форвардов. Как итог – резкое падение атакующей мощи бронзовых призеров РФПЛ, которые попросту не знали, что им делать. На "Арене Химки" итальянский Мистер попытался использовать план Б с нелюбимым им Дзюбой в качестве башни и таргетмена, это добавило остроты действиям "Зенита", но недостаточно для создания большого количества моментов и победы.
Недавно возглавивший "Вардар" Чедомир Яневски наверняка очень внимательно смотрел последние матчи своего сегодняшнего противника, а потому можно почти не сомневаться в том, что и чемпионы Македонии будут играть от обороны. А ведь нынешним вечером "сине-бело-голубые" еще и не смогут рассчитывать на травмированного Паредеса (а также Шатова). В таких условиях представителям Северной Пальмиры необходимо обязательно включать высокие скорости и принимать нестандартные решения, иначе они могут увязнуть в красно-черной тине, да так и не выбраться из нее. От интенсивности, которую продемонстрирует "Зенит", в значительной степени зависит результат поединка на арене, где совсем недавно "Реала" разделывался с "Манчестер Юнайтед".
Правда, немного оптимизма добавляет вот какой факт. "Вардар" не сможет рассчитывать в Лиге Европы на нашего соотечественника, 21-летнего воспитанника воронежского футбола Максима Максимова, здорово проявившего себя в квалификации ЛЕ, где он защищал цвета литовского "Тракая". Прибалты подали жалобу, утверждая, что македонцы приобрели россиянина незаконно, и потому Максимов оказался за пределами заявки "Вардара" на групповой турнир.
Ориентировочные составы
"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Брдаровски, Новак, Барсегян, Спировски, Глигоров, Джигаури, Николов, Фелипе, Муслиу.
"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Полоз, Дриусси, Кокорин.
Прогноз – 0:2
Фото: UA-Футбол, Svijet Oko Nas
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Копенгаген" (Дания) – "Локомотив" (Москва, Россия)
Копенгаген. Стадион "Паркен"
Начало встречи – 20:00 (мск)
Арбитр – Хюсейин Гечек (Турция)
Любопытны все-таки крендели футбольной судьбы: в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Копенгаген" расправился с "Вардаром", отправив македонцев во второй по рангу еврокубок и тем самым обеспечив сегодняшним соперником "Зенит", а затем сам неожиданно уступил дорогу "Карабаху", рухнул в Лигу Европы и будет сражаться с другим российским клубом!
В целом никаких приятных воспоминаний от встреч со "львами" у отечественных болельщиков нет. Да, "Рубину" удалось в 2011 году одолеть датчан в родных стенах, однако этот реванш за гостевое поражение не помог казанской команде опередить "Копенгаген", и именно чемпионы Дании вместе с "Барселоной" проследовали в 1/8 финала ЛЧ. А тремя годами ранее копенгагенские футболисты оставили за бортом еврокубков "Москву": в столице России они добыли драматичную победу 2:1, дома же отстояли устраивавшие их 1:1.
Собственно, что говорить, если "львы" в свое время загрызли и сам "Локо". Розыгрыш Кубка УЕФА-07/08 свел сегодняшних соперников в одну группу, и датчане с минимальным счетом уложили "железнодорожников" на лопатки в Белокаменной (тогда, напомню, каждый участник квинтета проводил по два матча дома и на выезде). Правда, "Копенгагену" это не помогло: он в следующий раунд не вышел. Как и "Локомотив".
В общем, сегодня нужно открывать новую страницу в истории нашего противостояния с одним из грандов датского футбола. И для оптимизма имеются определенные основания.
"Красно-зеленые" начали нынешний сезон РФПЛ гораздо удачнее, чем от них ожидали. Не секрет, что даже в недрах московского клуба ходили активные разговоры о том, что Юрия Семина нецелесообразно оставлять во главе коллектива. А ЮрПалыч взял и выдал один из лучших стартов в истории "Локо"! И это при том, что после тяжелой травмы Ари наставник "железнодорожников" остался без чистых форвардов, и лишь позднее ему подвезли Эдера, который, хоть и забил в финале чемпионата Европы, вряд ли может считаться нападающим экстра-класса (не говоря уже о том, что португальцу еще нужно время для адаптации). По-настоящему плохо москвичи провели только один поединок – домашнюю встречу с "Тосно". В остальных матчах они выглядели не блестяще, но использовали свои сильные стороны, а в нужный момент проявляли характер.
Вы можете сказать, что "Локомотив", скорее всего, играет на своем нынешнем максимуме и вполне может сдать, особенно с появлением дополнительной нагрузки в виде Лиги Европы. С этим трудно поспорить. Но мы говорим конкретно о визите обладателей Кубка России в Копенгаген. Сейчас подопечные Семина пребывают в неплохой форме, а на "Паркене" им, скорее всего, предстоит действовать вторым номером, что весьма по душе нынешнему "Локо".
Вместе с тем невозможно пройти мимо проблем "львов". Действующие чемпионы Дании хромают в родном первенстве, расположившись по итогам восьми туров аж на шестой позиции в семи пунктах позади лидера. Да и на международной арене команда Столе Стольбаккена явно планировала играть в группе другого турнира, а вылет от "Карабаха" был для "Копенгагена" очень болезненным шоком.
Главная проблема датского гранда на данный момент – оборона. Это доказал и последний тур тамошней Суперлиги, в котором "львы" на своем поле переиграли "Мидтьюлланд" с сумасшедшим результатом 4:3. Пока что Сольбаккен не знает, что с этим поделать, и ошибки случаются из матча в матч. Копенгагенцы оставляют слишком много свободного пространства на своей половине поля, и даже посредственные соперники этим эффективно пользуются. А "Локомотив" как раз настроен на такую игру. Главное – надежно действовать около собственных ворот, а впереди шансы у ребят Семина, уверен, обязательно будут.
Ориентировочные составы
"Копенгаген": Ольсен, Томсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Фальк, Квист, Зека, Вербич, Павлович, Сотириу.
"Локомотив": Гильерме, Михилик, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И.Денисов, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Прогноз – 1:1
"Вардар" (Скопье, Македония) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия)
Скопье. Стадион "Филипп II Арена"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Якоб Кехлет (Дания)
У поклонников футбола многих стран название клуба из Скопье наверняка ассоциируется с его почти тезкой "Вердером", но в России эта команда вызывает совсем другие мысли. Победителем трех последних чемпионатов Македонии пугают юных болельщиков ЦСКА, а Валерию Газзаеву "Вардар" снится в самых жутких кошмарах. Наверное, приятные воспоминания о "красно-черных" бытуют только в среде спартаковских фанов.
В общем, вряд ли есть смысл напоминать вам, дорогие читатели, о том, что приключилось летом 2003-го. Все прекрасно помнят тот позор нашего футбола, когда мы уже раздумывали над тем, как "армейцы" будут сражаться со "Спартой" в третьем квалифае Лиги Чемпионов, а они умудрились завершить евросезон, едва начав его. Правда, стоит быть справедливыми: Фортуна в те дни за что-то очень серьезно обиделась на ЦСКА. Москвичи владели гигантским преимуществом в обеих встречах с македонским чемпионов, обстучали штанги и перекладины его ворот и в нормальных обстоятельствах должны были громить "Вардар". Но… 1:2 дома, 1:1 в Скопье – и клеймо практически навсегда…
И вот, наконец-то, у нас появился шанс поквитаться с "красно-черными". Причем желательно начать вендетту уже сегодня, ибо "Зенит" по классу превосходит македонскую команду настолько, что даже ничья однозначно будет неудачей для питерцев.
На самом деле, главным врагом подопечных Роберто Манчини на данный момент является не "Вардар", а… сам "Зенит". Два последних матча в родном первенстве "сине-бело-голубые" провели откровенно посредственно, и если после встречи с "Ростовом" можно было ссылаться на усталость, то плохой футбол в Химках этим уже не оправдаешь.
Пока что трудно делать какие-либо выводы, однако похоже на то, что петербуржцы после сумасшедшего старта угодили в функциональную и эмоциональную яму. Пик всплеска пришелся, пожалуй, на домашние поединки против "Спартака" и "Утрехта", а вот затем начался спад.
Да и соперники, судя по всему, неплохо изучили футбол, в который играет Манчини. Практически все атаки "Зенита" строятся через Паредеса, а Кокорин с Дриусси постоянно врываются в свободные зоны. И "Ростов", и "Динамо" накрывали аргентинского плеймейкера, когда он только-только получал мяч, и вместе с тем забетонировали все коридоры на пути двух ярких форвардов. Как итог – резкое падение атакующей мощи бронзовых призеров РФПЛ, которые попросту не знали, что им делать. На "Арене Химки" итальянский Мистер попытался использовать план Б с нелюбимым им Дзюбой в качестве башни и таргетмена, это добавило остроты действиям "Зенита", но недостаточно для создания большого количества моментов и победы.
Недавно возглавивший "Вардар" Чедомир Яневски наверняка очень внимательно смотрел последние матчи своего сегодняшнего противника, а потому можно почти не сомневаться в том, что и чемпионы Македонии будут играть от обороны. А ведь нынешним вечером "сине-бело-голубые" еще и не смогут рассчитывать на травмированного Паредеса (а также Шатова). В таких условиях представителям Северной Пальмиры необходимо обязательно включать высокие скорости и принимать нестандартные решения, иначе они могут увязнуть в красно-черной тине, да так и не выбраться из нее. От интенсивности, которую продемонстрирует "Зенит", в значительной степени зависит результат поединка на арене, где совсем недавно "Реала" разделывался с "Манчестер Юнайтед".
Правда, немного оптимизма добавляет вот какой факт. "Вардар" не сможет рассчитывать в Лиге Европы на нашего соотечественника, 21-летнего воспитанника воронежского футбола Максима Максимова, здорово проявившего себя в квалификации ЛЕ, где он защищал цвета литовского "Тракая". Прибалты подали жалобу, утверждая, что македонцы приобрели россиянина незаконно, и потому Максимов оказался за пределами заявки "Вардара" на групповой турнир.
Ориентировочные составы
"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Брдаровски, Новак, Барсегян, Спировски, Глигоров, Джигаури, Николов, Фелипе, Муслиу.
"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Полоз, Дриусси, Кокорин.
Прогноз – 0:2
Фото: UA-Футбол, Svijet Oko Nas
Сергей Янков, Rusfootball.info
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