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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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У Марио Гетце распухла губа и сместилась челюсть после удара Яна Вертонгена (фото)
Полузащитник "Боруссии" Марио Гетце получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), передает Goal.
Сообщается, что немецкого игрока распухла губа и сместилась челюсть после удара от защитника "шпор" Яна Вертонгена.
"У Гетце проблемы с зубами, надо к врачу. Вид у него не очень. Не все зубы в правильном положении, ему больно разговаривать", – сказал главный тренер "Боруссии" Петер Бос.
Напомним, Вертонген по итогам эпизода с Гетце получил красную карточку.
Сообщается, что немецкого игрока распухла губа и сместилась челюсть после удара от защитника "шпор" Яна Вертонгена.
"У Гетце проблемы с зубами, надо к врачу. Вид у него не очень. Не все зубы в правильном положении, ему больно разговаривать", – сказал главный тренер "Боруссии" Петер Бос.
Напомним, Вертонген по итогам эпизода с Гетце получил красную карточку.
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