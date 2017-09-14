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У Марио Гетце распухла губа и сместилась челюсть после удара Яна Вертонгена (фото)

Полузащитник "Боруссии" Марио Гетце получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), передает Goal.

Сообщается, что немецкого игрока распухла губа и сместилась челюсть после удара от защитника "шпор" Яна Вертонгена.

"У Гетце проблемы с зубами, надо к врачу. Вид у него не очень. Не все зубы в правильном положении, ему больно разговаривать", – сказал главный тренер "Боруссии" Петер Бос.

Напомним, Вертонген по итогам эпизода с Гетце получил красную карточку.

Теги: Гетце Боруссия Д
Сегодня, 14:24
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
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Цитата: yuri
Опять проиграли что ли?

судя по обзору их отимели.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:28) #
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Опять проиграли что ли?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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