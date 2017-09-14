У Марио Гетце распухла губа и сместилась челюсть после удара Яна Вертонгена (фото)

Полузащитник "Боруссии" Марио Гетце получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), передает Goal.Сообщается, что немецкого игрока распухла губа и сместилась челюсть после удара от защитника "шпор" Яна Вертонгена."У Гетце проблемы с зубами, надо к врачу. Вид у него не очень. Не все зубы в правильном положении, ему больно разговаривать", – сказал главный тренер "Боруссии" Петер Бос.Напомним, Вертонген по итогам эпизода с Гетце получил красную карточку.