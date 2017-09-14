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Александр Бубнов: "Локомотив" и "Зенит" начнут свои матчи осторожно

Известный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии старта «Локомотива» и «Зенита» в групповой стадии Лиги Европы.

«Копенгаген» – далеко не топовый клуб, европейский середняк, но при этом имеющий свежий опыт выступления в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне датчане неплохо проявили себя, но в этом, пройдя две стадии квалификации, вылетели в плей-офф. «Локомотив» очень давно не участвовал в Лиге чемпионов, да и в целом в еврокубках выступает от случая к случаю. В то же время для большинства игроков «Локомотива», как и для Юрия Сёмина, ситуация также не в новинку.

Скандинавские команды, как правило, отличаются дисциплинированностью, умением вести единоборства. «Локомотиву» главное не проиграть борьбу и взять мяч под контроль в центре поля. Тогда железнодорожники будут владеть инициативой и обязательно создадут моменты. Думаю, «Локо» начнёт осторожно, первый тайм уйдёт на разведку, игру на контратаках, а уже во втором, если будет нужно, подопечные Сёмина прибавят. Считаю, что у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу, борьбу команда, имеющая в составе Дмитрий Тарасова, Игоря Денисова, мощных защитников проиграть не должна. Пора начинать проявлять себя и новому форварду Эдеру.

У «Зенита» есть потери. В Македонию не полетели Леандро Паредес и Олег Шатов. Первый в краткие сроки стал системообразующим игроком нового клуба, второй – неплохо разгоняет атаки, которым в последнее время как раз сильно недостаёт темпа. Если «Вардар» возьмёт за образец игру «Ростова» и «Динамо» в чемпионате России, «Зениту» вновь будет трудно взломать насыщенную оборону. Потому, не исключаю, что поначалу команда Роберто Манчини будет действовать вторым номером, выманивать соперника на свою половину поля и ловить его на контратаках. А далее действовать в зависимости от развития событий

Несмотря на далеко не самые громкие имена оппонентов, и «Зениту» и «Локомотиву» нужно отнестись к ним со всей серьёзностью. Думаю, так и будет. «Локомотив» соскучился по еврокубкам, хочет хорошо стартовать, а «Зенит» уже обжигался в Утрехте и учтёт прежние ошибки, - передает слова Бубнова Sportbox
Теги: Бубнов Локомотив Зенит
Сегодня, 14:27
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:31) #
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Победы, нашим командам!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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