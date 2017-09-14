Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:52
Денис Глушаков выбыл на две недели (6)
Денис Глушаков выбыл на две недели (6)
14:19
Раскусить датский орешек и стереть страшное воспоминание. "Локо" и "Зенит" начинают групповой турнир Лиги Европы
Раскусить датский орешек и стереть страшное воспоминание. "Локо" и "Зенит" начинают групповой турнир Лиги Европы
12:59
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (13)
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (13)
12:26
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (5)
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (5)
10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (30)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (30)
09:10
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (19)
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (19)
Александр Бубнов: "Локомотив" и "Зенит" начнут свои матчи осторожно
Известный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии старта «Локомотива» и «Зенита» в групповой стадии Лиги Европы.
«Копенгаген» – далеко не топовый клуб, европейский середняк, но при этом имеющий свежий опыт выступления в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне датчане неплохо проявили себя, но в этом, пройдя две стадии квалификации, вылетели в плей-офф. «Локомотив» очень давно не участвовал в Лиге чемпионов, да и в целом в еврокубках выступает от случая к случаю. В то же время для большинства игроков «Локомотива», как и для Юрия Сёмина, ситуация также не в новинку.
Скандинавские команды, как правило, отличаются дисциплинированностью, умением вести единоборства. «Локомотиву» главное не проиграть борьбу и взять мяч под контроль в центре поля. Тогда железнодорожники будут владеть инициативой и обязательно создадут моменты. Думаю, «Локо» начнёт осторожно, первый тайм уйдёт на разведку, игру на контратаках, а уже во втором, если будет нужно, подопечные Сёмина прибавят. Считаю, что у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу, борьбу команда, имеющая в составе Дмитрий Тарасова, Игоря Денисова, мощных защитников проиграть не должна. Пора начинать проявлять себя и новому форварду Эдеру.
У «Зенита» есть потери. В Македонию не полетели Леандро Паредес и Олег Шатов. Первый в краткие сроки стал системообразующим игроком нового клуба, второй – неплохо разгоняет атаки, которым в последнее время как раз сильно недостаёт темпа. Если «Вардар» возьмёт за образец игру «Ростова» и «Динамо» в чемпионате России, «Зениту» вновь будет трудно взломать насыщенную оборону. Потому, не исключаю, что поначалу команда Роберто Манчини будет действовать вторым номером, выманивать соперника на свою половину поля и ловить его на контратаках. А далее действовать в зависимости от развития событий
Несмотря на далеко не самые громкие имена оппонентов, и «Зениту» и «Локомотиву» нужно отнестись к ним со всей серьёзностью. Думаю, так и будет. «Локомотив» соскучился по еврокубкам, хочет хорошо стартовать, а «Зенит» уже обжигался в Утрехте и учтёт прежние ошибки, - передает слова Бубнова Sportbox
«Копенгаген» – далеко не топовый клуб, европейский середняк, но при этом имеющий свежий опыт выступления в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне датчане неплохо проявили себя, но в этом, пройдя две стадии квалификации, вылетели в плей-офф. «Локомотив» очень давно не участвовал в Лиге чемпионов, да и в целом в еврокубках выступает от случая к случаю. В то же время для большинства игроков «Локомотива», как и для Юрия Сёмина, ситуация также не в новинку.
Скандинавские команды, как правило, отличаются дисциплинированностью, умением вести единоборства. «Локомотиву» главное не проиграть борьбу и взять мяч под контроль в центре поля. Тогда железнодорожники будут владеть инициативой и обязательно создадут моменты. Думаю, «Локо» начнёт осторожно, первый тайм уйдёт на разведку, игру на контратаках, а уже во втором, если будет нужно, подопечные Сёмина прибавят. Считаю, что у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу, борьбу команда, имеющая в составе Дмитрий Тарасова, Игоря Денисова, мощных защитников проиграть не должна. Пора начинать проявлять себя и новому форварду Эдеру.
У «Зенита» есть потери. В Македонию не полетели Леандро Паредес и Олег Шатов. Первый в краткие сроки стал системообразующим игроком нового клуба, второй – неплохо разгоняет атаки, которым в последнее время как раз сильно недостаёт темпа. Если «Вардар» возьмёт за образец игру «Ростова» и «Динамо» в чемпионате России, «Зениту» вновь будет трудно взломать насыщенную оборону. Потому, не исключаю, что поначалу команда Роберто Манчини будет действовать вторым номером, выманивать соперника на свою половину поля и ловить его на контратаках. А далее действовать в зависимости от развития событий
Несмотря на далеко не самые громкие имена оппонентов, и «Зениту» и «Локомотиву» нужно отнестись к ним со всей серьёзностью. Думаю, так и будет. «Локомотив» соскучился по еврокубкам, хочет хорошо стартовать, а «Зенит» уже обжигался в Утрехте и учтёт прежние ошибки, - передает слова Бубнова Sportbox
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.