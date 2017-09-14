Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков выбыл на две недели

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков из-за травмы мышц бедра пропустит около двух недель, информирует официальный сайт "красно-белых".

Футболист получил повреждение в матче Лиги чемпионов со словенским "Марибором".

По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, обследование подтвердило первоначальный диагноз Глушакова: частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:52
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
– В чем же причина того, что "Спартак" отдал победу?
– В Лиге чемпионов нелегко. Мы, повторю, выступили хорошо. Учитывая, что матч проходил в гостях. Словенцы не создавали много моментов. Это наша заслуга. Но после своего гола "Спартак" почему-то бросил играть. Это было рискованно. (М.Каррера)
не в первый раз ТРЕНЕР команды задаёт такой вопрос!
а кто должен знать на него ответ?!!

мне такие ответы почему то Валеру сразу напоминают
Цитата: ржд гуд
Чем Карреру испанец-физрук не устраивал

да и китайца тоже непонятно зачем уволили


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (0)

– В чем же причина того, что "Спартак" отдал победу?
– В Лиге чемпионов нелегко. Мы, повторю, выступили хорошо. Учитывая, что матч проходил в гостях. Словенцы не создавали много моментов. Это наша заслуга. Но после своего гола "Спартак" почему-то бросил играть. Это было рискованно. (М.Каррера)
не в первый раз ТРЕНЕР команды задаёт такой вопрос!
а кто должен знать на него ответ?!!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько травм,это просто ужас.Кто-то за это отвечает или нет,одно и тоже из года в год.Глушаков поправляйся.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: ржд гуд
косвенный показатель физической готовности игроков к сезону


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: trent (Сегодня, 15:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья Денису!!


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мужики! Эта травма - косвенный показатель физической готовности игрока, если не ошибаюсь? Чем Карреру испанец-физрук не устраивал, зачем понадобился итальянец, у которого команда вот уже два месяца не бежит и мышцы рвёт. Если Бонифаций не косит, то и он получил смешную травму, которая исключена у тренированного футболиста.
Регистрация: 30.11.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.