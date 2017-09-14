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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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РФС назвал время начала матче сборной России с Ираном и Южной Кореей
Контрольный матч между сборным России и Южной Кореи состоится 7 октября в 17:00 мск в Москве, передает официальный сайт РФС.
Также российская команда проведет товарищескую игру с Ираном 10 октября на "Казань Арене". Начало в 19:00 мск.
Также российская команда проведет товарищескую игру с Ираном 10 октября на "Казань Арене". Начало в 19:00 мск.
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