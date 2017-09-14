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РФС назвал время начала матче сборной России с Ираном и Южной Кореей

Контрольный матч между сборным России и Южной Кореи состоится 7 октября в 17:00 мск в Москве, передает официальный сайт РФС.

Также российская команда проведет товарищескую игру с Ираном 10 октября на "Казань Арене". Начало в 19:00 мск.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:57
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