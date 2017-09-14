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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Молодежная команда "Динамо" обыграла тульский "Арсенал"
Футболисты "Динамо" обыграли на выезде тульский "Арсенал" в матче 10-го тура первенства России среди молодежных команд.
Молодежное первенство. 10 тур
"Арсенал" - "Динамо" - 1:3
Голы: Обольский, 17, Гоманюк, 29, Шустов, 48, Гоманюк, 90+2
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Осипов, Борисов, Маркин, Шустов, Максумов (Мельников, 37), Ивакин, Седых, Лобзин (Исаев, 57 (Доронин, 71)), Максименко
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Калугин, Ненахов, Слепов (Панин, 77), Демьянов, Москвичев, Грулев (Бурыкин, 67), Гоманюк (Цесь, 90+3), Лацевич (Денисов, 75), Обольский
Предупреждения: Гоманюк, 23, Ярмолицкий, 27.
Молодежное первенство. 10 тур
"Арсенал" - "Динамо" - 1:3
Голы: Обольский, 17, Гоманюк, 29, Шустов, 48, Гоманюк, 90+2
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Осипов, Борисов, Маркин, Шустов, Максумов (Мельников, 37), Ивакин, Седых, Лобзин (Исаев, 57 (Доронин, 71)), Максименко
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Калугин, Ненахов, Слепов (Панин, 77), Демьянов, Москвичев, Грулев (Бурыкин, 67), Гоманюк (Цесь, 90+3), Лацевич (Денисов, 75), Обольский
Предупреждения: Гоманюк, 23, Ярмолицкий, 27.
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