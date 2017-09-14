Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Молодежная команда "Динамо" обыграла тульский "Арсенал"

Футболисты "Динамо" обыграли на выезде тульский "Арсенал" в матче 10-го тура первенства России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 10 тур

"Арсенал" - "Динамо" - 1:3

Голы: Обольский, 17, Гоманюк, 29, Шустов, 48, Гоманюк, 90+2

"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Осипов, Борисов, Маркин, Шустов, Максумов (Мельников, 37), Ивакин, Седых, Лобзин (Исаев, 57 (Доронин, 71)), Максименко

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Калугин, Ненахов, Слепов (Панин, 77), Демьянов, Москвичев, Грулев (Бурыкин, 67), Гоманюк (Цесь, 90+3), Лацевич (Денисов, 75), Обольский

Предупреждения: Гоманюк, 23, Ярмолицкий, 27.
Теги: Динамо Арсенал Тула
Сегодня, 15:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.