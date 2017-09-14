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Витиньо: решение о том, кто будет бить пенальти принял Гончаренко

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о том, кто принял решение, чтобы он бил пенальти в матче с "Бенфикой" (2:1).

– Было волнение? Вы уже играли во многих топовых матчах, но гимн Лиги чемпионов – это нечто особенное!

– Когда играет гимн, мурашки бегут по коже. Он даёт заряд эмоций. Мы сражались за право попасть в эту Лигу чемпионов. Я испытал ощущение радости, счастья и благодарности. Знали, что будет крайне трудный поединок.

– Пенальтист был выбран заранее? Или вы сами почувствовали в себе силы для удара?

– Всё решает тренер. Он сказал, кто должен бить пенальти. Но я и сам хотел взять на себя ответственность и пробить, потому что мне хорошо удаётся бить пенальти.

ЦСКА
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 15:43
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