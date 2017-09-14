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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: если бы игра длилась еще 10 минут, "Спартак" проиграл бы "Марибору"
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал игру красно-белых против словенского "Марибора" в Лиге чемпионов.
"Я считаю, что "Спартак" обязан был обыграть такую команду как "Марибор". Но "Спартак" — не в порядке. Команда просто встала. "Спартак" сейчас физически просто не готов отыграть все 90 минут матча.
Спортсмены прижалась к своим воротам после забитого мяча и думали, что здесь можно сыграть на классе. Ничего подобного - их наказали! Если бы спартаковцы поиграли еще минут 10, то они вообще бы проиграли. Это говорит о том, что в футболе не бывает ничего просто так", - цитирует эксперта НСН.
"Я считаю, что "Спартак" обязан был обыграть такую команду как "Марибор". Но "Спартак" — не в порядке. Команда просто встала. "Спартак" сейчас физически просто не готов отыграть все 90 минут матча.
Спортсмены прижалась к своим воротам после забитого мяча и думали, что здесь можно сыграть на классе. Ничего подобного - их наказали! Если бы спартаковцы поиграли еще минут 10, то они вообще бы проиграли. Это говорит о том, что в футболе не бывает ничего просто так", - цитирует эксперта НСН.
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