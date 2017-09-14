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Валерий Рейнгольд: если бы игра длилась еще 10 минут, "Спартак" проиграл бы "Марибору"

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал игру красно-белых против словенского "Марибора" в Лиге чемпионов.

"Я считаю, что "Спартак" обязан был обыграть такую команду как "Марибор". Но "Спартак" — не в порядке. Команда просто встала. "Спартак" сейчас физически просто не готов отыграть все 90 минут матча.

Спортсмены прижалась к своим воротам после забитого мяча и думали, что здесь можно сыграть на классе. Ничего подобного - их наказали! Если бы спартаковцы поиграли еще минут 10, то они вообще бы проиграли. Это говорит о том, что в футболе не бывает ничего просто так", - цитирует эксперта НСН.
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 15:48
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7
(1)
№7 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:53) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: cska1971
Цитата: XUMKA
Вопрос:
Лучше б этого чемпионства не было?


Ответ:
Да laughing

Ишачок купился :))))
Регистрация: 14.09.2010
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:49) #
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online

Цитата: XUMKA
Вопрос:
Лучше б этого чемпионства не было?


Ответ:
Да laughing
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А не сам ли Рейнгольд до этого Матча всем трещал що Мясные будут физически готовы к ЛЧ и спокойно переиграют Марибор и пел песенку "А в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо" - А теперь на те бе опомнился Спартак физически не готов к ЛЧ "О ужас". Спартак все готовился Все готовился через матчи Чемпионата Страны но вот так и не подготовился и Що дальше ....пусть бухают от горя що ли
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неделю назад говорил что Спорток просто СУПЕР и обязан занимать первое место в группе, а сейчас встал. Что за нах
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Химки»
Вопрос:
Лучше б этого чемпионства не было?
Регистрация: 14.09.2010
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
прижалась к своим воротам после забитого мяча и думали, что здесь можно сыграть на классе. Ничего подобного - их наказали!..Старик прав, как не крути...
Регистрация: 21.11.2016
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