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"Зенит" заработал 110 млн рублей от билетов на матч со "Спартаком"

Стало известно, сколько заработал "Зенит" за счет продажи билетов на августовский матч премьер-лиги со "Спартаком" (5:1).

Выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей, сообщила руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend.

Матч "Зенит" – "Спартак" проходил на стадионе "Крестовский". По информации петербургского клуба, игру посетили 53 359 зрителей.

Sports.ru
Теги: Зенит
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
1,8 млн. долларов
Регистрация: 27.08.2008
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