"Зенит" заработал 110 млн рублей от билетов на матч со "Спартаком"

Стало известно, сколько заработал "Зенит" за счет продажи билетов на августовский матч премьер-лиги со "Спартаком" (5:1).Выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей, сообщила руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend.Матч "Зенит" – "Спартак" проходил на стадионе "Крестовский". По информации петербургского клуба, игру посетили 53 359 зрителей.