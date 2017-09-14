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ЦСКА поздравил Ивицу Олича с 38-летием

ЦСКА в своем твиттере поздравил с днём рождения экс-форварда команды Ивицу Олича, которому сегодня исполнилось 38 лет.

"Поздравляем с 38-летием Ивицу Олича, который сыграл за ЦСКА 116 матчей и забил 44 гола", - говорится в сообщении.
Теги: Олич ЦСКА
Сегодня, 17:17
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3
(1)
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
и внес в заявку smile
а что, а вдруг?
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)

как быстро время летит, хороший игрок, с днем рождения!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
за 4 сезона стал легендой клуба!и потом еще и прекрасно проявил себя в Германии
таких работяг еще поискать!
с Днем Рождения, Ивица!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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