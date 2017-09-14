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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором", сообщает пресс-служба организации.

Напомним, фанаты красно-белых во время матча использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы, включая файеры, едва не попавшие в главного арбитра матча.

21 сентября дело будет рассмотрено Управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 17:26
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(4)
№18 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dan blan
ну тогда и марибор штрафавать надо почему позволели пронести пиратехнику на стадион значит хреновая арганизация матча

Они могут только отправить тебя на курсы русского языка
Регистрация: 27.08.2008
№17 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:33) #
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online

Цитата: Сибирячок
А идентифицировать уродов никак нельзя? В Словении нет видеокамер?

В России надо начинать, В Москве и Питере на каждом матче жгут и дымят. Лишать 3.14дарасов права ходить на стадики и загранпаспорта аннулировать.

Хотя могли и европоцы стрелять. На Балканах сложное переплетение фанатских группировок.
Регистрация: 22.09.2009
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а как пронесли......в духовках?)
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
а вы нет)

не тебе решать.. один свин в поле не воин!
Регистрация: 27.08.2008
№14 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А идентифицировать уродов никак нельзя?


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
доигрались...из-за каких-то дебилов людям мгут конкретно испортить праздник.
А главное ни один клуб не застрахован от таких вот выходок кучки далбайобов, сегодня Локо и Зенит играют, дай Бог чтобы всё нормально прошло.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вообще, относительно подобных "бомбометателей" и любителей "помахаться" на выезде за границей (даже среди фанов любой команды, а не обязательно поросей), давно пора принять серьёзные меры. Кто ездит за командой на зарубежные выезды? - здесь уже хочу сузить вопрос до Российских команд. В России, как известно, загранпаспорта имеет меньше двадцати процентов населения, из них половина (а то и больше) имеет паспорта, но никогда никуда не выезжала или ездила один-два раза (как я) в жизни и совсем не по футбольным делам.

Неужели этих футбольных хулиганов трудно найти и не оштрафовать (нет - потому что это наверняка состоятельные люди или их детки-мажоры), а наказать так, чтобы они ощутили это? - запретом на выезд за границу на достаточно продолжительный срок.
Регистрация: 22.02.2013
№11 Написал: Leosm (Сегодня, 18:06) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ditrih, сам ты свинота,
Регистрация: 3.06.2017
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:02) #
  • -1
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Болеет за:
«Сибирь»
А идентифицировать уродов никак нельзя? В Словении нет видеокамер?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:00) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
поражение техническое свинотам влепить
Регистрация: 1.06.2014
№8 Написал: dan blan (Сегодня, 17:56) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ну тогда и марибор штрафавать надо почему позволели пронести пиратехнику на стадион значит хреновая арганизация матча
Регистрация: 9.08.2017
№7 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:47) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Odyssey
конечно.. вы нужны в ЛЧ стране))

а вы нет))
Регистрация: 9.03.2017
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:46) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
бомжи больше всех переживают

конечно.. вы нужны в ЛЧ стране))
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:44) #
  • -13
  •  (19)
online
Болеет за:
«МЮ»
бомжи больше всех переживают
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отшумели в Мариборе спартачи
И сказал ФИФА им дискву жди
Но не стал спартак дискву ждать
Остаётся на ФИФА им бочку гнать
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 17:40) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Да этих уродов дальше свинарника не выпускать и дело с концом...
Регистрация: 5.04.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:34) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
вангую пару матчей без зрителей


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
да ладно.. оштрафуют и пальчиком погрозят.. это максимум что они сделают.. а вот Федунишке стоило бы отпороть свинофратрию чтоб не шалили больше.
Регистрация: 27.08.2008
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