"Реал" объявил о продлении контракта с Иско

Полузащитник "Реала" Иско подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт "сливочных".Соглашение рассчитано до 2022 года.Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте составит € 700 млн.Иско играет за "Реал" с 2013 года, куда перешёл из "Малаги".