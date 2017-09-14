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"Реал" объявил о продлении контракта с Иско

Полузащитник "Реала" Иско подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт "сливочных".

Соглашение рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте составит € 700 млн.

Иско играет за "Реал" с 2013 года, куда перешёл из "Малаги".
Теги: Иско Реал
Сегодня, 17:44
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