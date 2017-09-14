Полузащитник "Реала" Матео Ковачич пропустит два месяца

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич получил травму в ходе матча с АПОЭЛ (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.Футболист сборной Хорватии повредил сухожилие правой ноги и пропустит около двух месяцев. 23-летний футболист избежал разрыва сухожилия, и таким образом избежит операции, сообщает Marca.