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Полузащитник "Реала" Матео Ковачич пропустит два месяца

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич получил травму в ходе матча с АПОЭЛ (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Футболист сборной Хорватии повредил сухожилие правой ноги и пропустит около двух месяцев. 23-летний футболист избежал разрыва сухожилия, и таким образом избежит операции, сообщает Marca.
Теги: Ковачич Реал
Сегодня, 18:16
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