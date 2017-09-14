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Месут Озил рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает SportBild.

28-летний немец не собирается продлевать контракт с лондонцами и желает воссоединиться с Жозе Моуринью, с которым на протяжении трех лет работал в "Реале".

Соглашение футболиста с "канонирами" истекает летом 2018 года.
Теги: Озил Арсенал Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 18:32
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