Месут Озил рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает SportBild.28-летний немец не собирается продлевать контракт с лондонцами и желает воссоединиться с Жозе Моуринью, с которым на протяжении трех лет работал в "Реале".Соглашение футболиста с "канонирами" истекает летом 2018 года.