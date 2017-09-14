Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с "Копенгагеном"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном".Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан.