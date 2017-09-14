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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с "Копенгагеном"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном".

"Локомотив": Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан.
Теги: Локомотив Копенгаген
Сегодня, 19:16
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2
(1)
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Михалик тревожит.. Удачи нам!
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи паравозы! Победы Вам!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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