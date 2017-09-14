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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Копенгаген" назвал состав на матч с "Локомотивом"
Стал известен состав "Копенгагена" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива".
"Копенгаген": Ольсен - Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен - Куск, Грегуш, Зека, Вербич - Павлович, Сотиру.
Запасные - С. Андерсен, Бенгтссон, Квист, Матич, Пушич, Аманква, Фальк.
"Копенгаген": Ольсен - Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен - Куск, Грегуш, Зека, Вербич - Павлович, Сотиру.
Запасные - С. Андерсен, Бенгтссон, Квист, Матич, Пушич, Аманква, Фальк.
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