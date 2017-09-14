"Копенгаген" назвал состав на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Копенгагена" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива".Ольсен - Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен - Куск, Грегуш, Зека, Вербич - Павлович, Сотиру.Запасные - С. Андерсен, Бенгтссон, Квист, Матич, Пушич, Аманква, Фальк.