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Денис Черышев остался в запасе "Вильярреала" на матч с "Астаной

Стали известны стартовые составы "Вильярреала" и "Астаны" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

"Вильярреал": Барбоса – Марио, Семеду, Бонера, Коста – Кастильехо, Тригерос, Родриго Эрнандес, Форнальс – Сансоне, Юнал.

Запасные: Кантеро, Рукавина, Альваро Гонсалес, Черышев, Л. Суарес, Бакка, Бакамбу.

"Астана": Ерич – Постников, Логвиненко, Аничич, Шомко – Бейсебеков, Маевски, Граховац, Мужиков – Твумаси, Муртазаев.

Запасные: Мокин, Дуйсен, Шитов, Томашов, Тагиберген, Шайхов, Малый.
Теги: Вильярреал Астана
Сегодня, 19:35
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