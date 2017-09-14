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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (35)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (35)
Денис Черышев остался в запасе "Вильярреала" на матч с "Астаной
Стали известны стартовые составы "Вильярреала" и "Астаны" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
"Вильярреал": Барбоса – Марио, Семеду, Бонера, Коста – Кастильехо, Тригерос, Родриго Эрнандес, Форнальс – Сансоне, Юнал.
Запасные: Кантеро, Рукавина, Альваро Гонсалес, Черышев, Л. Суарес, Бакка, Бакамбу.
"Астана": Ерич – Постников, Логвиненко, Аничич, Шомко – Бейсебеков, Маевски, Граховац, Мужиков – Твумаси, Муртазаев.
Запасные: Мокин, Дуйсен, Шитов, Томашов, Тагиберген, Шайхов, Малый.
"Вильярреал": Барбоса – Марио, Семеду, Бонера, Коста – Кастильехо, Тригерос, Родриго Эрнандес, Форнальс – Сансоне, Юнал.
Запасные: Кантеро, Рукавина, Альваро Гонсалес, Черышев, Л. Суарес, Бакка, Бакамбу.
"Астана": Ерич – Постников, Логвиненко, Аничич, Шомко – Бейсебеков, Маевски, Граховац, Мужиков – Твумаси, Муртазаев.
Запасные: Мокин, Дуйсен, Шитов, Томашов, Тагиберген, Шайхов, Малый.
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