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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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ФИФА утвердила формат финальной жеребьевки ЧМ-2018
14 сентября в Доме ФИФА в Цюрихе прошло заседание организационного комитета по соревнованиям под председательством главы УЕФА Александера Чеферина, сообщает официальный сайт организации.
Комитет утвердил порядок проведения финальной жеребьевки чемпионата мира 2018 года, которая состоится в Москве 1 декабря.
Все команды попадут в корзины с 1-й по 4-ю в соответствии со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных. Таким образом, команды будут распределены по корзинам на основании Мирового рейтинга ФИФА, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попадут в корзину 1.
В одну группу не может более одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе.
Формирование групп: восемь групп по четыре команды получат обозначения от A до H; восемь команд из каждой корзины будут распределены по восьми разным группам, так что в каждой группе будет по одной команде из каждой корзины.
Комитет утвердил порядок проведения финальной жеребьевки чемпионата мира 2018 года, которая состоится в Москве 1 декабря.
Все команды попадут в корзины с 1-й по 4-ю в соответствии со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных. Таким образом, команды будут распределены по корзинам на основании Мирового рейтинга ФИФА, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попадут в корзину 1.
В одну группу не может более одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе.
Формирование групп: восемь групп по четыре команды получат обозначения от A до H; восемь команд из каждой корзины будут распределены по восьми разным группам, так что в каждой группе будет по одной команде из каждой корзины.
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