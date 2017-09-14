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Доменико Кришито: мы хотим выиграть первый европейский трофей

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в преддверии матча Лиги Европы с "Вардаром" отметил, что питерский клуб хочет добиться успеха в турнире.

"Зенит" хочет выиграть Лигу Европы, это был бы первый европейский трофей клуба. Главными целями при этом являются победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе", - приводит слова Кришито Tuttomercatoweb.

Отметим, что "Зенит" в 2008 году выиграл Кубок УЕФА (Лига Европы) и Суперкубок УЕФА.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 20:42
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14
(2)
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по оригиналу статьи, он как раз клуб, а не себя имел ввиду)


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ci proviamo, siamo qui per questo e significherebbe tanto perche sarebbe il primo trofeo europeo del club.

то это будет первый европейский трофей клуба.


а Кришито действительно не знает... smile


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть про 15 миллионов болельщиков он помнит?(


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: sanya (Сегодня, 21:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Так у Синита нет музея. А игроки учат историю Спартака.


Это ваша тема каждую обезьяну водить по музеям...
Обычно люди в зоопарк ходят, а у вас зоопарк-шапито
Регистрация: 29.04.2015
№10 Написал: Wilshere (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: SPV
Кришито смешной балбес, из группы выйти бы и то успех

он не за свинарник играет.
по вью. думаю что это трудности перевода.

Оставил ссылку на оригинал, перепроверьте
Регистрация: 4.05.2014
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Кришито смешной балбес, из группы выйти бы и то успех

он не за свинарник играет.
по вью. думаю что это трудности перевода.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (4)

Я думаю перевод...Скорее умелось в виду первый в его жизни...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кришито смешной балбес, из группы выйти бы и то успех
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: sanya (Сегодня, 21:01) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Капитан)))))))))
Позор
Регистрация: 29.04.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Так у Синита нет музея. А игроки учат историю Спартака.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может как-то не так перевели... :/
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 20:54) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
охереть... как такое можно не знать о своем клубе....


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Странно,неужели он не знает что их уже два.
Регистрация: 28.12.2012
№1 Написал: kobr (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (6)

первый европейский трофей клуба
.
Мда, комментариев нет. Историю клуба, что ли, почитай.
Регистрация: 24.10.2006
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