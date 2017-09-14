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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном"
В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Копенгаген" и "Локомотив" сыграли вничью.
Лига Европы
1 тур
"Копенгаген" - "Локомотив" 0:0
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Грегуш, Куск (Фальк, 66), Зека (Квист, 88), Вербич, Павлович (Пушич, 83), Сотириу
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 83), Фарфан (Эдер, 71)
Предупреждения: Рыбусь, 28, Михалик, 45, Зека, 71
Лига Европы
1 тур
"Копенгаген" - "Локомотив" 0:0
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Грегуш, Куск (Фальк, 66), Зека (Квист, 88), Вербич, Павлович (Пушич, 83), Сотириу
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 83), Фарфан (Эдер, 71)
Предупреждения: Рыбусь, 28, Михалик, 45, Зека, 71
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