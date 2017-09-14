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Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
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"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Копенгаген" и "Локомотив" сыграли вничью.

Лига Европы

1 тур

"Копенгаген" - "Локомотив" 0:0

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Грегуш, Куск (Фальк, 66), Зека (Квист, 88), Вербич, Павлович (Пушич, 83), Сотириу

"Локомотив": Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 83), Фарфан (Эдер, 71)

Предупреждения: Рыбусь, 28, Михалик, 45, Зека, 71
Теги: Копенгаген Локомотив
Сегодня, 21:50
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№32 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Очень жаль, что Копенгаген упустил верную победу. Дрезину нужно "мочить в сортире", причём на постоянной основе. Нету ни нормальной игры, ни тренера, ни руководства, надеюсь Фернандеш скоро уйдёт из команды, пока он единственный, кто тянет лямку.
Ну и буду дальше болеть за соперников убогонькой дрезинки, это не клуб, это пародия на клуб футбольный, даже в Папуа Новой Гвинее и то профессиональнее клубы.
Необходимо создать петицию о расформировании этого "клуба Сапатеров", пусть лучше ж/д сотрудникам повысят зарплату хотя бы на 500 рублей, чем содержат никому не нужное дерьмо, которое случайно 2 раза выиграло РФПЛ, и то, наверняка, не честным трудом. Урал бы сыграл достойнее, чем это недоразумение. Лучше бы отказались от участия, позорники.
Регистрация: 7.05.2017
№31 Написал: Balash (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Результат хороший в плане дальнейшей стратегии по выходу из группы.Со злином и шерифом проще намного будет.Но атака опять хромать начинает.,но в обороне всё чётко.P.S,Так то копенгаген посильнее марибора будет мясные клоуны,и кто знает как бы вы с ними сыграли с такой"игрой".Особенно в обороне.Особенно на фланге вашего ещенко,которого словенцы вчера изнасиловали
Регистрация: 26.06.2016
№30 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:40) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Норм результат учитывая, что хозяева были очень настойчивы, но однообразны в атаке.
Наша оборона вполне справилась со своими обязанностями.
В атаке конечно пока тухло, но и соперник был очень силен.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№29 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 22:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Норм!команда строиться,соперник был достойный!


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№28 Написал: sanya (Сегодня, 22:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
со стороны депо не малейшего намека на комбинационный футбол,сами не играют и другим не дают,а Копенгаген понравился,атлетичная команды которая пыталась играть в футбол,но трусливый автобус Семина перечеркнул все старания


И они вас дёрнули)))))
Регистрация: 29.04.2015
№27 Написал: Климак 32 (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (2)

результат в зачет, а вот игра точно нет


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№26 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:23) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Конченная команда ,с уе-бком во главе...Позор...и эта команда в тройке!!!??? Как же просел наш футбол....Вчера спартак не обыграл такой же кусок дерьма,сегодня Локо...Но Спартак ,хоть,футбол показал..А это недоразумение..Каким боком на 2 месте????????


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№25 Написал: Hitman (Сегодня, 22:21) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
вроде как трусливый автобус все увидели вчера. особенно после "спартак не может - Ханданович поможет"

ты футбол наверное жопой смотрел,Спартак сначала создал преимущество,потом уже пытался сохранить счет,а тут все 90 минут унылое гавно,так что дыши носом качай шины,покрышкин)
Регистрация: 20.04.2017
№24 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально. А кто хотел играть в открытый футбол его проблемы. Копенгаген - это не Марибор !!! Все в Духе Семина от обороны . да не Феерили. НО и не пожарили в обороне . Да и опасных моментов У Копенгагена не было. А Датчане приличная команда. Ничья лучше чем Поражение. В открытый Футбол Пусть Мясные играют...

dryhnozaurus,
Полностью согласен.
Регистрация: 18.03.2012
№23 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 22:11) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Hitman
но трусливый автобус Семина перечеркнул все старания

вроде как трусливый автобус все увидели вчера. особенно после "спартак не может - Ханданович поможет"
Регистрация: 7.09.2015
№22 Написал: Hitman (Сегодня, 22:07) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
со стороны депо не малейшего намека на комбинационный футбол,сами не играют и другим не дают,а Копенгаген понравился,атлетичная команды которая пыталась играть в футбол,но трусливый автобус Семина перечеркнул все старания
Регистрация: 20.04.2017
№21 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: And70
Видимо Копенгаген значительно сильнее Морибора. Иначе я не понимаю, как Локомотив на второе место нашего чемпионата забрался. Сыграли, мягко говоря, не лучше вчерашнего Спартака.

ну да, Копенгаген значительно сильнее Марибора. Со вчерашним матчем не сравнить, вчера тряслись поджилки у Реброва, а вместе с ним у всей обороны и зрителей. Сегодня - да, скучно, но тревожно по настоящему не было. Выездная нулевая ничья с главным конкурентом.
Регистрация: 12.06.2016
№20 Написал: sanya (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Убого все, три матча наших команд это похороны. Порадовал только Васин хороший написал будет


Что написал? Кому?
Регистрация: 29.04.2015
№19 Написал: boralex саратов (Сегодня, 22:04) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Да, блин, с такой игрой мы ни фига не потеряли два очка, а приобрели одно. Сдулась команда, и половины своих возможностей не кажет...


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№18 Написал: sanya (Сегодня, 22:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Поэтому из Бенфик и Аяксов каждый год люди толпами в топы едут.
Плати Кокорину в России 200 тыс. $ в год, быстро покажет свой уровень...и свалит...
Кокорин, как пример, можно любого поставить.
Регистрация: 29.04.2015
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Цитата: Стратег
Отскочили, повезло, результат неплохой пр плохой игре.

Ну ладно тебе, отскочили.. Играли наши плохо, Копенгаген много владел мячем, но они так ниче серьёзного и не создали. Было б от чего отскакивать! smirk

Присоединяюсь к твоему мнению, больший ажиотаж нагнетал Журавель из будки.
Регистрация: 20.03.2014
№16 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 22:01) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Стратег
Отскочили, повезло, результат неплохой пр плохой игре.

Ну ладно тебе, отскочили.. Играли наши плохо, Копенгаген много владел мячем, но они так ниче серьёзного и не создали. Было б от чего отскакивать! smirk
Регистрация: 21.03.2011
№15 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
честно говоря,Локо не впечатлил..уровень игры низкий был.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№14 Написал: sanya (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
мда..уровень нашего чемпионата деградирует конкретно...привет лимиту

Дело не в лимите, а в том, что у нас зарплаты завышенные. В той же Дании они раз в 10 меньше и люди попу рвут, чтобы проявить себя и уехать в Европу.
В пердиве больше зп, чем в мариборах и гагенах...
Или Халк за футболом в Зенит и Китай уехал?
Регистрация: 29.04.2015
№13 Написал: And70 СССР (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Видимо Копенгаген значительно сильнее Морибора. Иначе я не понимаю, как Локомотив на второе место нашего чемпионата забрался. Сыграли, мягко говоря, не лучше вчерашнего Спартака.
Регистрация: 24.11.2010
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Обычная тактика на выездной матч. Напряжение сегодня ощущалось все же меньше чем вчера в Словении.
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: ffora russia (Сегодня, 21:58) #
  • -7
  •  (11)
online

какая мерзость-жаль затраченное время. Такой футбол мог предложить только выбившийся из сил старый алкоголик. Свиньи, даже свиньи играли лучше, а здесь ни одного удара в створ ворот, да и в сторону ворот только один удар Эдера
Это даже не автобус - Стыдно...так унизить страну
Регистрация: 24.05.2016
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:58) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отскочили, повезло, результат неплохой при плохой игре.
Регистрация: 29.10.2010
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:57) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Убого все, три матча наших команд это похороны. Порадовал только Васин хороший нап будет
Регистрация: 30.08.2009
№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:57) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
не сцать, все по классике. С основным конкурентом на его поле первую игру в еврокубках для этого состава(при Палыче) на нулевую ничью. Я бы тоже хотел 3-0. Из группы выйдем, дальше поглядим, там еще зимнее окно будет, плюс сыграются.
Регистрация: 12.06.2016
№7 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:57) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Тяжелая игра. Рыбус, Тарасов и Игнатьев ужасно сыграли. Ждем Копенгаген в гости, уверен в Москве они играть будут, разительно, хуже. Типичная домашняя команда.
Регистрация: 21.03.2011
№6 Написал: Krokodil Россия (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Всё по плану.
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:54) #
  • +14
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
от просмотра матча устал будто после работы


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 21:54) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
И это называется футбол? Срань какая-то в исполнении Локо
Регистрация: 5.11.2010
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Унизительная игра была для всего российского футбола. Это команда которая претендует на медали играла с чемпионом колхоза.
Регистрация: 28.12.2012
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