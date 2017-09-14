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"Вильярреал" обыграл "Астану", Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле и забил

Матч группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Астана" завершился со счетом 3:1 в пользу испанцев.

На 75-й минуте на поле вышел полузащитник Денис Черышев, для которого эта игра стала первой за 7 месяцев.

Лига Европы

1 тур

"Вильярреал" - "Астана" 3:1

Гол: Сансоне, 17, Бакамбу, 75, Черышев, 77 - Шомко, 68

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Бонера, Семеду, Эрнандес, Кастильехо (Суарес, 87), Тригерос, Форнальс (Черышев, 75), Сансоне (Бакамбу, 70), Унал

"Астана": Эрич, Постников, Шомко, Логвиненко, Аничич, Бейсебеков (Тагирберген, 87), Маевский, Граховац, Мужиков (Шитов, 83), Муртазаев (Томасов, 67), Твумаси

Предупреждения: Логвиненко, 58, Аничич, 71, Гаспар, 88
Теги: Вильярреал Астана
Сегодня, 21:52
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