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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Вильярреал" обыграл "Астану", Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле и забил
Матч группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Астана" завершился со счетом 3:1 в пользу испанцев.
На 75-й минуте на поле вышел полузащитник Денис Черышев, для которого эта игра стала первой за 7 месяцев.
Лига Европы
1 тур
"Вильярреал" - "Астана" 3:1
Гол: Сансоне, 17, Бакамбу, 75, Черышев, 77 - Шомко, 68
"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Бонера, Семеду, Эрнандес, Кастильехо (Суарес, 87), Тригерос, Форнальс (Черышев, 75), Сансоне (Бакамбу, 70), Унал
"Астана": Эрич, Постников, Шомко, Логвиненко, Аничич, Бейсебеков (Тагирберген, 87), Маевский, Граховац, Мужиков (Шитов, 83), Муртазаев (Томасов, 67), Твумаси
Предупреждения: Логвиненко, 58, Аничич, 71, Гаспар, 88
На 75-й минуте на поле вышел полузащитник Денис Черышев, для которого эта игра стала первой за 7 месяцев.
Лига Европы
1 тур
"Вильярреал" - "Астана" 3:1
Гол: Сансоне, 17, Бакамбу, 75, Черышев, 77 - Шомко, 68
"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Бонера, Семеду, Эрнандес, Кастильехо (Суарес, 87), Тригерос, Форнальс (Черышев, 75), Сансоне (Бакамбу, 70), Унал
"Астана": Эрич, Постников, Шомко, Логвиненко, Аничич, Бейсебеков (Тагирберген, 87), Маевский, Граховац, Мужиков (Шитов, 83), Муртазаев (Томасов, 67), Твумаси
Предупреждения: Логвиненко, 58, Аничич, 71, Гаспар, 88
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