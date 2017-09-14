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"Милан" забил 5 голов "Аустрии", "Аталанта" разгромила "Эвертон"

Лига Европы

1 тур

"Аустрия" В - "Милан" 1:5

Голы: Чалханоглу, 7, Силва, 10, 20, Боркович, 47, Силва, 56, Сусо, 63

"Аустрия" В: Хаджикич, Кляйн, Марчинко, Мохаммед, Вестерман (Боркович, 42), Зербест, Хольцхаузер, Прокоп, Ли (Паула, 74), Моншайн, Пирес

"Милан": Доннарумма, Абате, Антонелли, Романьоли (Мусаккио, 74), Бонуччи, Сапата, Кесси (Бонавентура, 62), Чалханоглу, Билья, Калинич (Сусо, 62), Силва

Предупреждения: Кесси, 37, Мохаммед, 58

"Аталанта" - "Эвертон" 3:0

Голы: Мазиелло, 27, Гомес, 41, Кристанте, 44

"Аталанта": Бериша, Кастань, Мазиелло (Кальдара, 77), Паломино, Толой, Хатебур, Кристанте (Куртич, 82), Рон, Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус, 79)

"Эвертон": Стекеленбург, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Кин, Шнейдерлен (Классен, 66), Влашич, Бешич, Сигурдссон, Калверт-Льюин (Миральяс, 76), Руни (Рамирес, 66)

Предупреждения: Мазиелло, 33, Сигурдссон, 63
Теги: Милан Аустрия Аталанта Эвертон
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