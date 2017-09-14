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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео) (4)
14:52
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
"Милан" забил 5 голов "Аустрии", "Аталанта" разгромила "Эвертон"
Лига Европы
1 тур
"Аустрия" В - "Милан" 1:5
Голы: Чалханоглу, 7, Силва, 10, 20, Боркович, 47, Силва, 56, Сусо, 63
"Аустрия" В: Хаджикич, Кляйн, Марчинко, Мохаммед, Вестерман (Боркович, 42), Зербест, Хольцхаузер, Прокоп, Ли (Паула, 74), Моншайн, Пирес
"Милан": Доннарумма, Абате, Антонелли, Романьоли (Мусаккио, 74), Бонуччи, Сапата, Кесси (Бонавентура, 62), Чалханоглу, Билья, Калинич (Сусо, 62), Силва
Предупреждения: Кесси, 37, Мохаммед, 58
"Аталанта" - "Эвертон" 3:0
Голы: Мазиелло, 27, Гомес, 41, Кристанте, 44
"Аталанта": Бериша, Кастань, Мазиелло (Кальдара, 77), Паломино, Толой, Хатебур, Кристанте (Куртич, 82), Рон, Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус, 79)
"Эвертон": Стекеленбург, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Кин, Шнейдерлен (Классен, 66), Влашич, Бешич, Сигурдссон, Калверт-Льюин (Миральяс, 76), Руни (Рамирес, 66)
Предупреждения: Мазиелло, 33, Сигурдссон, 63
1 тур
"Аустрия" В - "Милан" 1:5
Голы: Чалханоглу, 7, Силва, 10, 20, Боркович, 47, Силва, 56, Сусо, 63
"Аустрия" В: Хаджикич, Кляйн, Марчинко, Мохаммед, Вестерман (Боркович, 42), Зербест, Хольцхаузер, Прокоп, Ли (Паула, 74), Моншайн, Пирес
"Милан": Доннарумма, Абате, Антонелли, Романьоли (Мусаккио, 74), Бонуччи, Сапата, Кесси (Бонавентура, 62), Чалханоглу, Билья, Калинич (Сусо, 62), Силва
Предупреждения: Кесси, 37, Мохаммед, 58
"Аталанта" - "Эвертон" 3:0
Голы: Мазиелло, 27, Гомес, 41, Кристанте, 44
"Аталанта": Бериша, Кастань, Мазиелло (Кальдара, 77), Паломино, Толой, Хатебур, Кристанте (Куртич, 82), Рон, Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус, 79)
"Эвертон": Стекеленбург, Холгейт, Бэйнс, Джагелка, Кин, Шнейдерлен (Классен, 66), Влашич, Бешич, Сигурдссон, Калверт-Льюин (Миральяс, 76), Руни (Рамирес, 66)
Предупреждения: Мазиелло, 33, Сигурдссон, 63
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