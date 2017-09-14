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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Неотрицательный ноль. «Локомотив» не пропустил главного конкурента
В группе с неизвестными обладателями Кубка Чехии из Злина и флагманом молдавского футбола явными фаворитами смотрятся «Локомотив» и «Копенгаген», потому гостевая ничья с главным конкурентом вряд ли сильно расстроила, хотя могла усыпить из-за отсутствия зрелищности.
В Лиге Европы без чемпиона Европы
Приезд долгожданного нападающего стал заметен уже в Грозном: Эдер вышел в стартовом составе. Но, видимо, не совсем впечатлил тренера, как и некоторые другие игроки. Эдера сменил Тарасов (а по позиции – Фарфан), Рыбус – Виталия Денисова, а Тарас Михалик ещё в предыдущем матче занял место Дмитрия Баринова.
Не тот турнир
«Копенгаген» уже привык к Лиге чемпионов, а в процессе приучения к этому турниру здорово помогал путь чемпионов. Но на сей раз он провёл в группу «Карабах», который, может, и меньше соответствует уровню главного турнира, чем «Копенгаген», но датчан прошёл.
И всё же с первых минут стало понятно, какая команда спустилась в турнир из Лиги чемпионов, а какая – прошла в него благодаря победе в кубке страны. Завладеть инициативой «Копенгагену» помогли и болельщики, и соперники, оставлявшие слишком много пространства. Но в отличие от ЦСКА Леонида Слуцкого, «Локомотив» эффективно использовал офсайдную ловушку (Павлович даже забил из неё, а толку?).
Но тревогу игра «Локомотива» в первые 15-20 минут внушала. Гости не успевали, по традиции не очень грамотно перекрывали зоны, однако «Копенгаген» не смог этим воспользоваться, а затем гостям удалось сбить темп и залатать дыры.
Хорошо, что в ходе куражного отрезка «Локомотива» не получал стандарты у своих ворот – за тайм «Копенгаген» подал всего 3, но 2 них получились острыми.
Наш ответ – молчание
Выстроившись «вторым номером», «Локомотив» создал себе условия для игры на контратаках, но её организовать не смог. За тайм прошёл лишь один быстрый выпад, в завершение которого Фарфан катнул мяч на воображаемого партнёра вместо логичного опасного удара. Фернандеш оказывался с мячом исключительно в статичном положении, а Миранчук, имея возможность убежать 3 в 3, долго думал и оказывался без мяча. Игнатьев, будучи в 25 метрах от ворот, начинал возиться и не находил продолжения, с Тарасовым это случалось в любой точке поля.
Если у своих ворот «Локомотив» почти не дал создать опасных моментов, то у чужих не отметился вообще ничем.
Больше не безропотны
В перерыве Сёмин наверняка выражал этим недовольство и воплотил в жизнь самую популярную фразу перерывных интервью «Сейчас тренер подскажет». Вскоре после паузы Фернандеш и Лёша создали лучший момент матча с несостоявшимся ударом Фарфана с линии вратарской. И этот эпизод был не единичным: гости наконец вспомнили, что тоже имеют в своём расположении техничных креативных игроков, которые могут заниматься чем-то более высоким, чем беготня возле соперников без мяча. На 61-й минуте уже Фернандеш стрелял после скидки Миранчука, но концовки после расчерченной комбинации снова не хватило.
Не стоит думать, что «Локомотив» доминировал – игра была примерно равна, а датчане дважды не совсем уж безосновательно требовали у арбитра назначения пенальти. Но первая половина 2-го тайма оставляла надежду, что красно-зелёные не закончат встречу с нулём впереди.
То, что имеем, храним
C этой целью на 71-й минуте даже вышел Эдер, но команда Сольбаккена основательно прихватила мяч и словно вернулась в 1-й тайм. За последние 20 минут «Локомотив» провёл только пару стоящих контратак с участием Игнатьева, свежего Антона Миранчука и Эдера, а в остальном гости занимались исключительно удержанием неплохого результата.
Лишь в последние 10 минут «Копенгаген» решил упростить игру и понавешивал на Пушича и товарищей, но до реального голевого момента дело так и не довёл, что в преддверии игр с «Фастав Злин», «Шерифом» и домашней встречи с «Копенгагеном» уже сносно. Для эстетики в исполнении «Локомотива», видимо, нужно ждать игр со «Спартаком» и ЦСКА.
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Грегуш, Куск (Фальк, 66), Зека (Квист, 88), Вербич, Павлович (Пушич, 83), Сотириу
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 83), Фарфан (Эдер, 71)
Предупреждения: Рыбусь, 28, Михалик, 45, Зека, 71
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В Лиге Европы без чемпиона Европы
Приезд долгожданного нападающего стал заметен уже в Грозном: Эдер вышел в стартовом составе. Но, видимо, не совсем впечатлил тренера, как и некоторые другие игроки. Эдера сменил Тарасов (а по позиции – Фарфан), Рыбус – Виталия Денисова, а Тарас Михалик ещё в предыдущем матче занял место Дмитрия Баринова.
Не тот турнир
«Копенгаген» уже привык к Лиге чемпионов, а в процессе приучения к этому турниру здорово помогал путь чемпионов. Но на сей раз он провёл в группу «Карабах», который, может, и меньше соответствует уровню главного турнира, чем «Копенгаген», но датчан прошёл.
И всё же с первых минут стало понятно, какая команда спустилась в турнир из Лиги чемпионов, а какая – прошла в него благодаря победе в кубке страны. Завладеть инициативой «Копенгагену» помогли и болельщики, и соперники, оставлявшие слишком много пространства. Но в отличие от ЦСКА Леонида Слуцкого, «Локомотив» эффективно использовал офсайдную ловушку (Павлович даже забил из неё, а толку?).
Но тревогу игра «Локомотива» в первые 15-20 минут внушала. Гости не успевали, по традиции не очень грамотно перекрывали зоны, однако «Копенгаген» не смог этим воспользоваться, а затем гостям удалось сбить темп и залатать дыры.
Хорошо, что в ходе куражного отрезка «Локомотива» не получал стандарты у своих ворот – за тайм «Копенгаген» подал всего 3, но 2 них получились острыми.
Наш ответ – молчание
Выстроившись «вторым номером», «Локомотив» создал себе условия для игры на контратаках, но её организовать не смог. За тайм прошёл лишь один быстрый выпад, в завершение которого Фарфан катнул мяч на воображаемого партнёра вместо логичного опасного удара. Фернандеш оказывался с мячом исключительно в статичном положении, а Миранчук, имея возможность убежать 3 в 3, долго думал и оказывался без мяча. Игнатьев, будучи в 25 метрах от ворот, начинал возиться и не находил продолжения, с Тарасовым это случалось в любой точке поля.
Если у своих ворот «Локомотив» почти не дал создать опасных моментов, то у чужих не отметился вообще ничем.
Больше не безропотны
В перерыве Сёмин наверняка выражал этим недовольство и воплотил в жизнь самую популярную фразу перерывных интервью «Сейчас тренер подскажет». Вскоре после паузы Фернандеш и Лёша создали лучший момент матча с несостоявшимся ударом Фарфана с линии вратарской. И этот эпизод был не единичным: гости наконец вспомнили, что тоже имеют в своём расположении техничных креативных игроков, которые могут заниматься чем-то более высоким, чем беготня возле соперников без мяча. На 61-й минуте уже Фернандеш стрелял после скидки Миранчука, но концовки после расчерченной комбинации снова не хватило.
Не стоит думать, что «Локомотив» доминировал – игра была примерно равна, а датчане дважды не совсем уж безосновательно требовали у арбитра назначения пенальти. Но первая половина 2-го тайма оставляла надежду, что красно-зелёные не закончат встречу с нулём впереди.
То, что имеем, храним
C этой целью на 71-й минуте даже вышел Эдер, но команда Сольбаккена основательно прихватила мяч и словно вернулась в 1-й тайм. За последние 20 минут «Локомотив» провёл только пару стоящих контратак с участием Игнатьева, свежего Антона Миранчука и Эдера, а в остальном гости занимались исключительно удержанием неплохого результата.
Лишь в последние 10 минут «Копенгаген» решил упростить игру и понавешивал на Пушича и товарищей, но до реального голевого момента дело так и не довёл, что в преддверии игр с «Фастав Злин», «Шерифом» и домашней встречи с «Копенгагеном» уже сносно. Для эстетики в исполнении «Локомотива», видимо, нужно ждать игр со «Спартаком» и ЦСКА.
Лига Европы
1 тур
"Копенгаген" - "Локомотив" 0:0
1 тур
"Копенгаген" - "Локомотив" 0:0
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Грегуш, Куск (Фальк, 66), Зека (Квист, 88), Вербич, Павлович (Пушич, 83), Сотириу
"Локомотив": Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 83), Фарфан (Эдер, 71)
Предупреждения: Рыбусь, 28, Михалик, 45, Зека, 71
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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