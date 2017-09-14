"Ливерпуль" опасается, что УЕФА предпишет "Спартаку" матч Лиги чемпионов без зрителей

"Ливерпуль" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций за разъяснениями по поводу возможного дисциплинарного наказания "Спартака" после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.Английский клуб опасается, что УЕФА предпишет "Спартаку" провести ближайший матч Лиги чемпионов при пустых трибунах. Во втором матче группы Е "Ливерпуль" сыграет с красно-белыми в Москве.Ранее УЕФА открыл против "Спартака" дисциплинарное дело из-за использования болельщиками россиян пиротехники во время матча с "Марибором".