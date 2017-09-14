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"Ливерпуль" опасается, что УЕФА предпишет "Спартаку" матч Лиги чемпионов без зрителей

"Ливерпуль" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций за разъяснениями по поводу возможного дисциплинарного наказания "Спартака" после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.

Английский клуб опасается, что УЕФА предпишет "Спартаку" провести ближайший матч Лиги чемпионов при пустых трибунах. Во втором матче группы Е "Ливерпуль" сыграет с красно-белыми в Москве.

Ранее УЕФА открыл против "Спартака" дисциплинарное дело из-за использования болельщиками россиян пиротехники во время матча с "Марибором".

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 22:07
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(3)
№10 Написал: sanya (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ShagSowsVII
Один раз в 15 лет Спартак играет в самом престижном турнире Европы и такая херня. Нельзя так. В следующий раз, когда в ЛЧ будете играть уже дети ваши подрастут, а то и внуки. Они вас не поймут.
Регистрация: 29.04.2015
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanya
Да пусть поросята посмотрят. Раз в 5 лет такой праздник. Нельзя их этого лишать

Иди ты отсюда оселенок глупый, вас на этом празднике 4 года дерут все кому не лень
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот оно... а я думаю, ради чего все делалось(если это конечно намеренно).
А на деле, надо Фратрии, выявить и утопить(или сжечь, не важно) дегенерата.
Регистрация: 6.11.2011
№7 Написал: Клим Климов (Сегодня, 22:52) #
  • +1
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online

Цитата: Gnome
блин, вроде уже был урок с драками на Евро, на весь мир опарафинили страну, и всё равно, дебилоидов выше крыши за бугор выпускается.
Факельное шествие им подавай, ку-кукс-клановцы недоношенные, плять...

иногда лучше промолчать, чем такое писать!!
Регистрация: 1.07.2017
№6 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю в чём проблема идентифицировать идиота и отсудить у него тыщ 300
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: ShagSowsVII (Сегодня, 22:25) #
  • +5
  •  (11)
online

Один раз в 15 лет Спартак играет в самом престижном турнире Европы и такая херня. Нельзя так. В следующий раз, когда в ЛЧ будете играть уже дети ваши подрастут, а то и внуки. Они вас не поймут.
Регистрация: 23.12.2015
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 22:24) #
  • -4
  •  (6)
online

блин, вроде уже был урок с драками на Евро, на весь мир опарафинили страну, и всё равно, дебилоидов выше крыши за бугор выпускается.
Факельное шествие им подавай, ку-кукс-клановцы недоношенные, плять...


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№3 Написал: sanya (Сегодня, 22:24) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да пусть поросята посмотрят. Раз в 5 лет такой праздник. Нельзя их этого лишать
Регистрация: 29.04.2015
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
sob


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 22:12) #
  • +8
  •  (10)
online

Ой, Dебилы, а не болельщики!! Сами себе же срут!!
Регистрация: 1.07.2017
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