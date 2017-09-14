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Матч "Бенфика" - ЦСКА посетили скауты 25 европейских клубов (фото)

Скауты 25 европейских клубов посетили матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА (1:2).

Португальский журналист Том Кундерт в своем твиттере опубликовал список клубов, скауты которых посетили матч в Лиссабоне.

Матч "Бенфика" - ЦСКА посетили скауты 25 европейских клубов (фото)
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 22:44
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10
(1)
№10 Написал: sanya (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Odyssey
промеса смотрели

Ой, молодец)))
Регистрация: 29.04.2015
№9 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
промеса смотрели
Регистрация: 27.08.2008
№8 Написал: Димон Вальбер (Сегодня, 22:58) #
  • -2
  •  (2)

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---
Регистрация: 14.09.2017
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
МЮ с Базелем - понятно, соперников. Барса, Юве - интересно, кого из Бенфики. Остальные могли кого угодно, но в результате просмотрели Головина, Васина в качестве центрнапа и Жамалетдинова)
Регистрация: 12.06.2016
№6 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:56) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю таки не просто так парочка армейцев жопу рвали, ой не зря...
Регистрация: 6.11.2011
№5 Написал: Клим Климов (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (4)
online

Дайте-ка угадаю, на игроков какой команды они приехали посмотреть!!))
Регистрация: 1.07.2017
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:52) #
  • -2
  •  (4)

tiki,
Женский футбольный клуб Шотландии.
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Оланаре просматривали

Васина
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 22:50) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оланаре просматривали
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот на чемпионате ответа не нашел...что за чудо такое SWF?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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