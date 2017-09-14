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Висенте Иборра - Черышеву: я так рад за тебя

Полузащитник "Лестера" Висенте Иборра поздравил с возвращением на поле полузащитника "Вилльярреала" Дениса Черышева.

Россиянин впервые вышел на поле спустя 7 месяцев в матче против "Астаны" и отметился забитым мячом.

"Я так рад за тебя, друг. Очень долго ждал этот момент", – написал Иборра в твиттере.
Теги: Черышев Вильярреал
Вчера, 23:19
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