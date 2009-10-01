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"Зенит" забил "Вардару" пять голов, Кокорин оформил дубль

"Зенит" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в гостях уверенно переиграл "Вардар".

Лига Европы

1 тур

"Вардар" - "Зенит" 0:5

Голы: Кокорин, 6, 24, Дзюба, 40, Иванович, 70, Ригони, 90

"Вардар": Гачевски, Грнчаров, Брдаровски, (Глишич, 45), Амбарцумян, Велкоски, Глигоров, (Муслиу, 67), Барсегян, Николов, Джигаури, Блажевски, (Итало, 75), Алвес.

"Зенит": Лунёв, Кришито, Иванович, (Терентьев, 82), Мевля, (Жирков, 85), Маммана, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Кокорин, (Ригони, 67), Дзюба, Полоз.

Предупреждения: Фелипе, 44, Джигаури, 60

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Русенборг" (Норвегия) – 4:0
Теги: Зенит
Вчера, 23:56
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№50 Написал: holod хамина (Сегодня, 00:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
зенит с победой!!!молодцы!!!!
Регистрация: 16.05.2011
№49 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 00:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Классная такая победа! Вот смотрел бы и смотрел ещё.))) Персонально рад за Нобоа! Лучший был сегодня для меня. С Сосьедадом крутая будет битва! Ждём её!

Эт да. Крис лучший!
Регистрация: 6.11.2011
№48 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
С таким альтруистским подарком Дзюбе -
Кокоша уже не просто какой-то "кокоша",
А - Дон Кокорин !!!
***
Браво!


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
№47 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: filin89
Жаль Кока хет-трик не оформил.

благородный, широкой души человек...понимал, что Артёму нужнее

Да Кокос и вью нормальные давать начал. Слажено, лаконично, по делу. Без тупой лыбы на лице. За ум взялся чтоль на самом деле?!?! Молодец, чо! Потенциал то у него хорош. И скорость и рывок и дриблинг и физика и удар поставленный. Прыгуч. Головой играет хорошо, поле видит. Креатив есть в действиях. Продолжай и дальше так, тёзка!!!
Регистрация: 28.01.2016
№46 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 00:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Классная такая победа! Вот смотрел бы и смотрел ещё.))) Персонально рад за Нобоа! Лучший был сегодня для меня. С Сосьедадом крутая будет битва! Ждём её!
Регистрация: 19.11.2009
№45 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы! Единственная наша команда, на групповом этапе, которая пока без нервотрепки.
Регистрация: 21.03.2010
№44 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Манчини удивил с составом. Но всё правильно сделал, чёртяга!

Сидит сейчас Паредас и думает: а мы то так могём? А внутренний голос ему в ответ, -Конкуренция, млять!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№43 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: viktor800
Цитата: Gerolsteiner 1001
Мои поздравления ...с победой ,вас, бомжики

Не подавился поздравляя??? mask

с чего это я должен давится ? Если вы , сэр , хам ,то это не значит , что другие тоже такие... Не нужны мои поздравления ? Так шёл бы мимо или бы минусик поставил...привет!
Регистрация: 18.06.2015
№42 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 00:24) #
  • +2
  •  (2)
online

Хорошо вошло..да и вышло отлично.
Всех с победой!


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№41 Написал: sanya (Сегодня, 00:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
У поросят черная неделя..ЦСКА и Зенит выиграли...)))
Жаль их, ущербных...
И кутарбу, сеалексадрочера жаль..надо же быть таким узколобым...за единую Россию голосует уже лет 20 поди...
Ясли)))
Регистрация: 29.04.2015
№40 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Мои поздравления ...с победой ,вас, бомжики

Не подавился поздравляя??? mask


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
№39 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:16) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Кокоша если так и дальше играть будет, перейдет в хороший западный клуб.

Если так и продолжит - накуй не надо! Давно о таком напе мечтал в Зените. А тут свой ещё!
Вардер -это полный "вардер", конечно. Ожидал, что сложнее будет матч. Такие команды обычно рогом упираются и Манчини удивил с составом. Но всё правильно сделал, чёртяга! smirk

5-0 -уровень поросей. smile
Регистрация: 28.01.2016
№38 Написал: sanya (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
сегодня в одном матче 3 мяча? кто помнит какая цифра была озвучена тренером "Зенита"
35 или 55?

105
Регистрация: 29.04.2015
№37 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 00:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
неплохо и быстро двигался, если объективновчера Марибор смотрелся ещё хуже, но наш героический чимпион смог вырвать очко


Наш "героический чемпион" меня мало интересует. Вардар двигался неплохо , но у нас во дворе двигаются ещё лучше. Оборона у Вардара просто ноль , свободных зон масса, прессинга никакого. Зенит как на тренировке играл. Реал, вот будет показатель.
Регистрация: 15.03.2012
№36 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: conscience
А может мы лучше будем стараться подтянуть наши клубы до уровне европейский, а не продавать наших лучших игроков ?Посмотрите во что превратился Аякс..некогда 4 кратный победитель ЛЧ.

Наши и так Европейского уровня, таблица коэффициентов об этом говорит. Достаточно пару "топ" клубов, которые в состоянии из группы ЛЧ выходить постоянно, как Порту в Португалии. И не заниматься скупкой второсортных легионеров, как у нас любят. ЦСКА единственные грамотные, берут дешево - продают дорого.
Регистрация: 30.07.2009
№35 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:12) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мои поздравления ...с победой ,вас, бомжики
Регистрация: 18.06.2015
№34 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 00:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Сыграли отлично, но как показывает уже вторая игра подряд - наличие Дзюбы на поле это всё равно что играть вдесятером. После истории с непереходом в локо, он уже совсем не тот.


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010
№33 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
сегодня в одном матче 3 мяча? кто помнит какая цифра была озвучена тренером "Зенита"
35 или 55?
Регистрация: 17.03.2008
№32 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:10) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Очень понравился нобоа - пасы точные, подачи отличные. Мевля спокойно играл, как будто не один десяток матчей за нас сыграл, ригони быстр, гол забил, наберёт форму, топ будет. Кокорин без комментариев, не понимаю , что с ним сделали. Всех с победой !


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№31 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:10) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зенит с победой, но по всему победили колхоз, т.ч. без зазнайства.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№30 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acuk
Цитата: Sandr_71
Кокоша если так и дальше играть будет, перейдет в хороший западный клуб.

27 лет через пол года будет, кому он там нужен? Собственно как и Смолов в 28 почти. Аршавин в этом возрасте в Арсенал уходил, но то был Аршавин и то, после Евро. Это возраст уже состоявшихся футболистов, а у нас всё перспективными считают. Кокорин..пол сезона забивает..а до этого дурака валял несколько лет, кому он там нужен будет. Так играть года 3 нужно было до этого.

А может мы лучше будем стараться подтянуть наши клубы до уровне европейский, а не продавать наших лучших игроков ?Посмотрите во что превратился Аякс..некогда 4 кратный победитель ЛЧ. А теперь это просто фабрика для Англии и Испании.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№29 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 00:08) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Blessing
Цитата: Sandr_71
Кокоша если так и дальше играть будет, перейдет в хороший западный клуб.

Да шоб ты сдох с такими мыслями. blush

да шоб ты сам сдох, доброжелатель х.ев
Регистрация: 2.03.2017
№28 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да шоб ты сдох с такими мыслями

шоб я видил иво у гробу, у белых тапках confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№27 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:06) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Зенитчиков с победой. Может аргентинцам пока посидеть на лавочке?
Регистрация: 20.03.2014
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:06) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Ну, если объективно, Вардар очень слабо играл

неплохо и быстро двигался, если объективно
вчера Марибор смотрелся ещё хуже, но наш героический чимпион смог вырвать очко


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:05) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Отлично сыграли.
Регистрация: 7.05.2017
№24 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Кокоша если так и дальше играть будет, перейдет в хороший западный клуб.

27 лет через пол года будет, кому он там нужен? Собственно как и Смолов в 28 почти. Аршавин в этом возрасте в Арсенал уходил, но то был Аршавин и то, после Евро. Это возраст уже состоявшихся футболистов, а у нас всё перспективными считают. Кокорин..пол сезона забивает..а до этого дурака валял несколько лет, кому он там нужен будет. Так играть года 3 нужно было до этого.
Регистрация: 30.07.2009
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:05) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Кокоша если так и дальше играть будет, перейдет в хороший западный клуб.

Да шоб ты сдох с такими мыслями. blush


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№22 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 00:04) #
  • +7
  •  (7)
online

Разница в классе просто пропасть. Зенит смотрелся эдаким Реалом на фоне соперника. Записных аутсайдеров так и надо проходить - легко, с настроением, играючи,
Кокора просто супер!
Всех с победой, господа!!
Регистрация: 5.05.2009
№21 Написал: daveG MO (Сегодня, 00:04) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой! Вардар, канеш, ни о чем. На Сосьедад надо по полной настраиваться.
Набоа порадовал, Ригони видно, что неординарен и быстр. А Дзюба всё же, скажем так, очень не пластичен ))


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
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