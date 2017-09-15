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Александр Кокорин номинирован на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин претендует на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

На счету Кокорина в матче с македонским "Вардаром" два гола и голевая передача.

В список претендентов также вошли нападающие Андре Силва ("Милан"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Саман Годдос ("Эстерсунд"), Мемфис Депай ("Лион"), Константин Будеску ("Стяуа") и защитник Диего Льоренте ("Реал Сосьедад").

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Теги: Кокорин
Сегодня, 08:47
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2
(2)
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 09:27) #
  • -4
  •  (4)

Ох не сдулся бы Кокорин. Щас перегорит,и привет


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:26) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А в ЛЧ номинирован Ещенко


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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