Фелисио Браун-Форбс: мое место – именно в нападении

Новый нападающий "Амкара" Фелисио Браун-Форбс высказал свое мнение о Перми и команде Гаджи Гаджиева.– Только положительные. Я уже немного погулял по центру города, и он показался мне довольно уютным. Уже запомнил несколько названий – улица Пушкинская, например. А главное – все люди, с которыми мне довелось встретиться, отнеслись ко мне с большой теплотой. И в команде, и в городе, – сказал Браун-Форбс.– Мне кажется, что в хорошей. Всё лето я очень серьезно тренировался вместе с берлинским «Унионом», который выступает во второй бундеслиге.– Конечно. Наши мысли, к счастью, совпадают. До переезда в Россию я в основном играл в полузащите, потом меня чаще использовали в обороне, а в Туле поставили в переднюю линию, и я начал забивать. Да я и сам с опытом начал понимать, что моё место – именно в нападении. И точно так же мои возможности оценивают в «Амкаре».– Я бы не сказал, что ощутил какую-то нервозность или раздражительность. Мне кажется, что в команде все очень мотивированы и настроены прервать неудачную серию. По тренировкам это очень заметно. Конечно, когда нет результата, легко потерять уверенность в себе, я проходил через такое. Но каждый сам должен знать, как вытаскивать себя из такого состояния.