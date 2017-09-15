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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" на "Петровском", Семак против "Зенита". Превью 10-го тура РФПЛ
"Спартак" в эти выходные приедет на "Петровский", где он не может победить с 2012-го года - сейчас, правда, в соперниках не "Зенит", а "Тосно". Команда Манчини же в понедельник сыграет против "Уфы" - для Семака этот матч станет первым против питерского клуба в роли главного тренера другого коллектива. Об этом и многом другом - в превью 10-го тура Премьер-Лиги от Rusfootball.info.
Пауза между еврокубками и родным чемпионатом России будет недолгой – уже в пятницу 10-й тур Премьер-Лиги откроется матчем в Туле, куда пожалует московское «Динамо». С точки зрения интриги и непредсказуемости его встреча с «Арсеналом» будет едва ли не самой любопытной в этот игровой день. Столичный клуб не демонстрирует головокружительный футбол, но боевая ничья с «Зенитом» наглядно показывает, что он способен играть качественно. «Туляки», в свою очередь, могут проиграть даже «Амкару» на своем поле, но при этом в гостях навязывают нешуточную борьбу «Ростову». В этой связи очень сложно предсказать, как завершится предстоящая встреча, и резонно ждать игры «на три исхода».
В этом сезоне «Динамо» четыре раза играло на выезде и трижды проигрывало без забитых голов. Единственным исключением оказался матч в Каспийске, когда «москвичи» были сильнее «Анжи» со счетом 3:1. Впрочем, в Туле «бело-голубые» еще не оступались – да, на местном стадионе «Арсенал» они гостили лишь однажды (три года назад), но это не отменяет того факта, что они одержали победу. Что касается потерь, то Калитвинцев не досчитается дисквалифицированного Соу, а Божович продолжит обходиться без травмированных Григалавы и Берхамова. Из-за имеющихся повреждений под вопросом участие в матче «туляка» Сергея Ткачева и «москвича» Антона Соснина.
15 сентября, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – Соу
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Максимов, Чаушич, Александров, Боурчану – Шевченко, Джорджевич
"Динамо": Шунин – Терехов, Рыков, Хольмен, Козлов – Зотов, Тиам, Ташаев, Темников – Панченко, Бечирай
Последние матчи: П Н В П Н / П В Н П Н
Статистика личных встреч: 2 +0 =1 -1 3:4
Котировки: 2.74 - 3.05 - 2.79
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
ЦСКА и «Ростов» после девяти туров набрали одинаковое количество очков и находятся аккурат позади лидирующей тройки. В очной встрече им предстоит выяснить, кто достоин оказаться выше в турнирной таблице. Подопечные Кучука продолжают находиться в беспроигрышной серии, но важно отметить, что в последних трех турах им не удавалось победить. И если ничьи с «Краснодаром» и «Зенитом» можно признать успехом, то отсутствие победы в домашнем матче с «Арсеналом» должно быть принято, как неудача. Впрочем, главный тренер «Ростова» довольно-таки четко объяснил причину случившегося – многие игроки вернулись из сборных слишком поздно. К тому же «ростовчане» лишились своего капитана Гацкана, который получил неприятную травму. В эту субботу он тоже не сможет сыграть, но остальные иностранцы уже проведут полный цикл подготовки к очередному туру.
ЦСКА среди недели успешно стартовал в Лиге Чемпионов и впервые в своей истории начал групповой этап с победы. Эмоционально «армейцы» сейчас наверняка находятся в хорошей форме. Другое дело, что особо радоваться их болельщикам не приходится – качество игры против «Бенфики» было не самым высоким. Хорошо, что подопечным Гончаренко удалось найти в себе силы на два забитых мяча, но «Ростов» может оказаться духом посильнее португальского клуба. Мы ведь помним, что «дончане» не проигрывают и не пропускают от «армейцев» более двух лет. Если говорить о потерях в составе ЦСКА, то их, несмотря на то, что Головин и Оланаре во вторник получили небольшие повреждения, удалось избежать. Александр и Аарон смогут помочь своей команде в игре против «Ростова», но не факт, что Гончаренко будет рисковать здоровьем игроков атаки.
16 сентября, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов – Витиньо
"Ростов": Песьяков - Бобен, Вилюш, Ингасон, Киреев, Паршивлюк – Могилевец, Юсупов, Калачев, Ионов – Дядюн
Последние матчи: В В Н П В / В В Н Н Н
Статистика личных встреч: 44 +23 =9 -12 72:38
Котировки: 1.75 - 3.50 - 5.50
Матчи прошлого сезона: 0:2, 0:0
Трансляция матча:
Впервые за долгое время «Краснодару» не приходится осенью жить по графику матчей «через два дня на третий». Это обстоятельство, конечно, бьет по амбициям, по самолюбию и по клубным финансам, но при этом оно же позволяет Шалимову полностью сосредоточиться на чемпионате России и спокойно идти к высоким местам. Не секрет, что в стане «быков» уже давно мечтают о Лиге Чемпионов, а потому когда как не сейчас попытаться в нее попасть. К тому же потихоньку пустеет лазарет команды. Вот уже Крицюк и Окриашвили близки к возвращению на поле, и из числа травмированных остаются только Странберг и имеющий мышечное повреждение Ристич. А Федор Смолов не только полностью восстановился, но и начал активно забивать голы.
«Краснодар», конечно, имеет предпочтительные шансы на победу во встрече с «Анжи». Махачкалинский клуб все-таки пока еще не вышел из кризиса, хотя Вадим Викторович Скрипченко делает для этого все возможное. В частности, ему удалось наладить игру команды таким образом, что его подопечные отняли у «Уфы» и у «Тосно» четыре очка. В матче против «краснодарцев» мы вряд ли увидим получившего небольшую травму Павла Яковлева и абсолютно точно не увидим продолжающего восстановление Магомеда Мусалова, но все остальные игроки готовы выйти на поле и биться за честь «Анжи». Интересно, что в прошлом сезоне «быки» и «орлы» оба раза сыграли со счетом 0:0, но будем верить, что в этот раз игра получится более результативной.
16 сентября, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Будаков - Армаш, Тетрашвили, Брызгалов, Полуяхтов – Кацаев, Данченко, Афонин, Гулиев, Маркелов – Прудников
"Краснодар": Синицын - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Жигулев, Подберезкин, Классон, Перейра – Смолов
Последние матчи: П П П В Н / В Н Н В В
Статистика личных встреч: 10 +1 =5 -4 10:16
Котировки: 4.05 - 3.21 - 2.03
Матчи прошлого сезона: 0:0, 0:0
Трансляция матча:
Воскресное утро порадует всех любителей футбола встречей «СКА» и «Ахмата». В Премьер-Лиге они друг с другом еще не играли, но в середине «нулевых» частенько рубились в первом дивизионе. Интересно, что грозненскому клубу удалось победить лишь в самый первый свой визит в Хабаровск – все остальные матчи заканчивались победой «хабаровчан». С тех пор, конечно, много воды утекло, и сейчас эту статистику можно рассмотреть лишь как любопытный бонус. Впрочем, если вы думаете, что гости нынче фавориты, то это не совсем так. «СКА» достаточно быстро освоился в элите российского футбола, обыграл чемпиона и не проигрывает уже пять игр подряд. Да, выбраться из зоны прямого вылета это пока не помогло, но при сохранении имеющейся динамики набора очков это событие не за горами. К тому же «хабаровчанам» удалось найти усиление на рынке свободных агентов – аргентинский полузащитник Алехандро Барбаро уже готов помочь своей новой команде.
«Ахмат» в доукомплектации, пожалуй, не нуждается. Его проблемы на данный момент кроются в других плоскостях. В частности, в надежности линии обороны и стабильной игры вратаря. Наивно думать, что Кононов со своим тренерским штабом не работает над исправлением ошибок, но пока что результаты не столь выдающиеся. Впрочем, президент клуба Магомед Даудов заявил, что ничья с «Локомотивом» вполне приемлема. Осмелюсь предположить, что аналогичный исход встречи со «СКА» будет оценен менее позитивно, поэтому «Ахмат» постарается сыграть в Хабаровске агрессивно и остроатакующе. Если говорить о потерях, то у гостей под вопросом участие в матче Балая, а у хозяев – Гришко. При этом абсолютно точно из-за дисквалификации не сможет сыграть Казанков, а вот Анхель, наоборот, сможет вернуться в основу после отбытого наказания.
17 сентября, 11:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: Казанков – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Черевко, Пуцко, Димидко, Баляйкин – Габулов, Дедечко, Никифоров, Федотов – Маркович
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель – Иванов, Швец, Исмаэл Силва – Митришев, Мбенг
Последние матчи: В Н Н Н Н / П П П В Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 4.06 - 3.14 - 2.06
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
После старта в Лиге Чемпионов «Спартак» отправится на стадион «Петровский», где он не может победить с 2012-го года. Сейчас, конечно, хозяин этой арены сменился, но не факт, что «красно-белым» будет проще. Есть сразу несколько факторов, которые говорят против гостей. Во-первых, физическая усталость от матча среди недели, во-вторых, эмоциональное неспокойствие после упущенной победы, в-третьих, неутешительные результаты выездных игр в этом сезоне – подопечные Карреры еще ни разу не побеждали за пределами «Открытие Арены». К тому же к травмированным Зобнину, Тимофееву, Зе Луишу и Джано добавился Глушаков. В условиях не самой длинной скамейки такое большое количество потерь может оказать существенное влияние на исход предстоящей встречи.
Тем не менее, и у «Тосно» хватает своих трудностей. Команда Парфенова вроде неплохо обосновалась в Премьер-Лиге, но никак не может победить дома. Ей постоянно либо не удается взломать оборону такого мужественного коллектива как у «СКА», либо не удается сдержать не самую грозную атаку (такую, как, например, у «Анжи»). Возможно, особый настрой и первая домашняя победа придут в матче против чемпиона. «Тосненцы» практически не имеют потерь в составе – единственный вопрос относительно участия в предстоящей игре касается новичка клуба Марко Полетановича, который получил небольшое повреждение во встрече с «Анжи».
17 сентября, 13:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Дугалич, Дудиев – Трошечкин, Казаев, Палиенко, Галиуллин – Марков, Заболотный
"Спартак": Ребров - Комбаров, Джикия, Боккетти, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Самедов, Пашалич, Промес – Луис Адриано
Последние матчи: П В Н П Н / В П П Н В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 4.53 - 3.54 - 1.83
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
Самая дружелюбная команда Премьер-Лиги в эти выходные отправится в Казань. Интересно, что еще ни разу в истории противостояния «Рубина» и «Урала» не было ничьих – шесть раз побеждали «казанцы», два раза сильнее были «шмели». Кажется, сейчас эта статистика близка к тому, чтобы пополниться первым мирным результатом. Правда, букмекеры уверены, что это в два раза менее вероятно, чем победа хозяев. Подопечные Бердыева все-таки в этом сезоне на своем поле много забивают и часто побеждают, демонстрируя приятный глазу футбол. В этот раз им, возможно, поможет еще и новая форма – начиная с этого тура «Рубин» будет играть в экипировке от компании «New Balance».
«Урал» ничего особого в своей жизни не менял, а потому сложно представить, что он в Казани предстанет принципиально иным. Разве что Тарханову придется поменять сочетания игроков, поскольку сразу несколько из них – Фидлер, Чантурия, Ильин – не до конца восстановились от повреждений и рискуют не сыграть против «Рубина». У «казанцев», кстати говоря, тоже есть несколько вопросов по составу, главный из которых касается выхода на поле Магомеда Оздоева. Если он не успеет восстановиться, то Курбану Бердыеву придется либо выпускать на его позицию другого россиянина, либо делать перестановки в других линиях, чтобы не нарушить лимит на легионеров. Мы предполагаем, что в этой ситуации место в центре поля займет Сонг, а в защите вместо Сигурдссона сыграет Сорокин.
17 сентября, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков – Гранат, Сорокин, Набиуллин, Бауэр, Навас – Сонг, Цакташ, М’Вила, Карадениз – Канунников
"Урал": Годзюр - Ароян, Данцев, Кулаков, Чернов – Димитров, Емельянов, Бавин, Евсеев, Павленко – Бумаль Майега
Последние матчи: Н Н В В П / Н Н Н П Н
Статистика личных встреч: 8 +6 =0 -2 14:6
Котировки: 1.74 - 3.52 - 5.47
Матчи прошлого сезона: 3:1, 0:1
Трансляция матча:
После тяжелого выезда в Данию «Локомотиву» предстоит на своем поле принять главного аутсайдера чемпионата России пермский «Амкар». С Дмитрием Тарасовым не всегда легко согласиться, но на этот раз он высказал очень правильную мысль – создание и реализация моментов у «Локо» были на низком уровне, надо переключаться на Премьер-Лигу и забывать игру против «Копенгагена». С командой Гаджиева почти наверняка будет иной по сути матч. «Москвичам» теперь предстоит наступать, а не обороняться, поэтому вполне допустимо ожидать изменений в составе, которые будут направлены главным образом на смещение игрового крена в сторону атаки.
«Амкар» приедет в Москву без дисквалифицированного Идову, но со своим новым футболистом. В начале этой недели в стан «пермяков» перешел «один из самых недооцененных легионеров российского футбола» (это слова спортивного директора клуба Виктора Засульского) Браун Форбс. При не самой лучшей финансовой ситуации для Перми этот переход стоит расценивать как успех. Интересно, что на подготовку к матчу с «Локомотивом» у «Амкара» было аж на 6 дней больше. Это обстоятельство может иметь большое значение в концовке встречи, а потому хозяевам надо приложить все силы для того, чтобы оформить комфортное преимущество до наступления условно 75-й минуты.
18 сентября, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Идову
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь - Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Зайцев – Конде, Рязанцев, Комолов, Гол – Бодул
Последние матчи: Н П В В Н / Н Н П В П
Статистика личных встреч: 26 +12 =9 -5 39:20
Котировки: 1.55 - 3.90 - 7.20
Матчи прошлого сезона: 0:0, 3:3
Трансляция матча:
«Зенит» крупно победил в Македонии – забили даже Дзюба и Ригони, но теперь все мысли лидера Премьер-Лиги должны быть сосредоточены на предстоящем матче против «Уфы». Все-таки для гостей из Башкортостана этот выезд не станет рядовым. По крайней мере, для их главного тренера. Сергей Семак именно в питерском клубе завершил свою игроцкую и начал свою тренерскую карьеры, его очень любят в городе на Неве и, уверен, у него будут особые эмоции в предстоящий понедельник, когда ему предстоит впервые сыграть против «Зенита» в роли наставника другой команды. Что из этого получится? Загадывать сложно, но абсолютно точно «Уфе» будет нелегко. Мало того, что она никогда не обыгрывала «питерцев», так и еще и на данный момент у нее серия из пяти матчей без побед.
Впрочем, будет круто, если Семак прервет все сложившиеся на данный момент тенденции. Любопытно, что Сергей Богданович решил не проводить предматчевые тренировки в Санкт-Петербурге, ограничившись занятием на своем стадионе перед самым вылетом. Травмированных в составе «уфимцев» нет. По крайней мере, такова официальная информация. Последним из лазарета вышел Ванек, который пропустил матч прошлого тура, но уже тренируется в общей группе. У «Зенита» особо серьезных кадровых проблем тоже нет, но в игре против «Вардара» сразу несколько игроков были участниками неприятных стыков. В частности, больше других досталось Краневиттеру. Впрочем, на 10 часов утра пятницы никаких новостей о выбывших футболистах из стана питерской команды не приходило.
18 сентября, 20:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Ригони – Дриусси
"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов, Пауревич, Сухов – Обляков, Засеев, Стоцкий, Слай – Кротов
Последние матчи: Н В В Н Н / Н П Н П П
Статистика личных встреч: 6 +3 =3 -0 6:2
Котировки: 1.31 - 5.30 - 12.00
Матчи прошлого сезона: 0:0, 2:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Арсенал" – "Динамо"
Пауза между еврокубками и родным чемпионатом России будет недолгой – уже в пятницу 10-й тур Премьер-Лиги откроется матчем в Туле, куда пожалует московское «Динамо». С точки зрения интриги и непредсказуемости его встреча с «Арсеналом» будет едва ли не самой любопытной в этот игровой день. Столичный клуб не демонстрирует головокружительный футбол, но боевая ничья с «Зенитом» наглядно показывает, что он способен играть качественно. «Туляки», в свою очередь, могут проиграть даже «Амкару» на своем поле, но при этом в гостях навязывают нешуточную борьбу «Ростову». В этой связи очень сложно предсказать, как завершится предстоящая встреча, и резонно ждать игры «на три исхода».
В этом сезоне «Динамо» четыре раза играло на выезде и трижды проигрывало без забитых голов. Единственным исключением оказался матч в Каспийске, когда «москвичи» были сильнее «Анжи» со счетом 3:1. Впрочем, в Туле «бело-голубые» еще не оступались – да, на местном стадионе «Арсенал» они гостили лишь однажды (три года назад), но это не отменяет того факта, что они одержали победу. Что касается потерь, то Калитвинцев не досчитается дисквалифицированного Соу, а Божович продолжит обходиться без травмированных Григалавы и Берхамова. Из-за имеющихся повреждений под вопросом участие в матче «туляка» Сергея Ткачева и «москвича» Антона Соснина.
15 сентября, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – Соу
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Максимов, Чаушич, Александров, Боурчану – Шевченко, Джорджевич
"Динамо": Шунин – Терехов, Рыков, Хольмен, Козлов – Зотов, Тиам, Ташаев, Темников – Панченко, Бечирай
Последние матчи: П Н В П Н / П В Н П Н
Статистика личных встреч: 2 +0 =1 -1 3:4
Котировки: 2.74 - 3.05 - 2.79
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
ЦСКА – "Ростов"
ЦСКА и «Ростов» после девяти туров набрали одинаковое количество очков и находятся аккурат позади лидирующей тройки. В очной встрече им предстоит выяснить, кто достоин оказаться выше в турнирной таблице. Подопечные Кучука продолжают находиться в беспроигрышной серии, но важно отметить, что в последних трех турах им не удавалось победить. И если ничьи с «Краснодаром» и «Зенитом» можно признать успехом, то отсутствие победы в домашнем матче с «Арсеналом» должно быть принято, как неудача. Впрочем, главный тренер «Ростова» довольно-таки четко объяснил причину случившегося – многие игроки вернулись из сборных слишком поздно. К тому же «ростовчане» лишились своего капитана Гацкана, который получил неприятную травму. В эту субботу он тоже не сможет сыграть, но остальные иностранцы уже проведут полный цикл подготовки к очередному туру.
ЦСКА среди недели успешно стартовал в Лиге Чемпионов и впервые в своей истории начал групповой этап с победы. Эмоционально «армейцы» сейчас наверняка находятся в хорошей форме. Другое дело, что особо радоваться их болельщикам не приходится – качество игры против «Бенфики» было не самым высоким. Хорошо, что подопечным Гончаренко удалось найти в себе силы на два забитых мяча, но «Ростов» может оказаться духом посильнее португальского клуба. Мы ведь помним, что «дончане» не проигрывают и не пропускают от «армейцев» более двух лет. Если говорить о потерях в составе ЦСКА, то их, несмотря на то, что Головин и Оланаре во вторник получили небольшие повреждения, удалось избежать. Александр и Аарон смогут помочь своей команде в игре против «Ростова», но не факт, что Гончаренко будет рисковать здоровьем игроков атаки.
16 сентября, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов – Витиньо
"Ростов": Песьяков - Бобен, Вилюш, Ингасон, Киреев, Паршивлюк – Могилевец, Юсупов, Калачев, Ионов – Дядюн
Последние матчи: В В Н П В / В В Н Н Н
Статистика личных встреч: 44 +23 =9 -12 72:38
Котировки: 1.75 - 3.50 - 5.50
Матчи прошлого сезона: 0:2, 0:0
Трансляция матча:
"Анжи" – "Краснодар"
Впервые за долгое время «Краснодару» не приходится осенью жить по графику матчей «через два дня на третий». Это обстоятельство, конечно, бьет по амбициям, по самолюбию и по клубным финансам, но при этом оно же позволяет Шалимову полностью сосредоточиться на чемпионате России и спокойно идти к высоким местам. Не секрет, что в стане «быков» уже давно мечтают о Лиге Чемпионов, а потому когда как не сейчас попытаться в нее попасть. К тому же потихоньку пустеет лазарет команды. Вот уже Крицюк и Окриашвили близки к возвращению на поле, и из числа травмированных остаются только Странберг и имеющий мышечное повреждение Ристич. А Федор Смолов не только полностью восстановился, но и начал активно забивать голы.
«Краснодар», конечно, имеет предпочтительные шансы на победу во встрече с «Анжи». Махачкалинский клуб все-таки пока еще не вышел из кризиса, хотя Вадим Викторович Скрипченко делает для этого все возможное. В частности, ему удалось наладить игру команды таким образом, что его подопечные отняли у «Уфы» и у «Тосно» четыре очка. В матче против «краснодарцев» мы вряд ли увидим получившего небольшую травму Павла Яковлева и абсолютно точно не увидим продолжающего восстановление Магомеда Мусалова, но все остальные игроки готовы выйти на поле и биться за честь «Анжи». Интересно, что в прошлом сезоне «быки» и «орлы» оба раза сыграли со счетом 0:0, но будем верить, что в этот раз игра получится более результативной.
16 сентября, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Будаков - Армаш, Тетрашвили, Брызгалов, Полуяхтов – Кацаев, Данченко, Афонин, Гулиев, Маркелов – Прудников
"Краснодар": Синицын - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Жигулев, Подберезкин, Классон, Перейра – Смолов
Последние матчи: П П П В Н / В Н Н В В
Статистика личных встреч: 10 +1 =5 -4 10:16
Котировки: 4.05 - 3.21 - 2.03
Матчи прошлого сезона: 0:0, 0:0
Трансляция матча:
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат"
Воскресное утро порадует всех любителей футбола встречей «СКА» и «Ахмата». В Премьер-Лиге они друг с другом еще не играли, но в середине «нулевых» частенько рубились в первом дивизионе. Интересно, что грозненскому клубу удалось победить лишь в самый первый свой визит в Хабаровск – все остальные матчи заканчивались победой «хабаровчан». С тех пор, конечно, много воды утекло, и сейчас эту статистику можно рассмотреть лишь как любопытный бонус. Впрочем, если вы думаете, что гости нынче фавориты, то это не совсем так. «СКА» достаточно быстро освоился в элите российского футбола, обыграл чемпиона и не проигрывает уже пять игр подряд. Да, выбраться из зоны прямого вылета это пока не помогло, но при сохранении имеющейся динамики набора очков это событие не за горами. К тому же «хабаровчанам» удалось найти усиление на рынке свободных агентов – аргентинский полузащитник Алехандро Барбаро уже готов помочь своей новой команде.
«Ахмат» в доукомплектации, пожалуй, не нуждается. Его проблемы на данный момент кроются в других плоскостях. В частности, в надежности линии обороны и стабильной игры вратаря. Наивно думать, что Кононов со своим тренерским штабом не работает над исправлением ошибок, но пока что результаты не столь выдающиеся. Впрочем, президент клуба Магомед Даудов заявил, что ничья с «Локомотивом» вполне приемлема. Осмелюсь предположить, что аналогичный исход встречи со «СКА» будет оценен менее позитивно, поэтому «Ахмат» постарается сыграть в Хабаровске агрессивно и остроатакующе. Если говорить о потерях, то у гостей под вопросом участие в матче Балая, а у хозяев – Гришко. При этом абсолютно точно из-за дисквалификации не сможет сыграть Казанков, а вот Анхель, наоборот, сможет вернуться в основу после отбытого наказания.
17 сентября, 11:00, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: Казанков – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Черевко, Пуцко, Димидко, Баляйкин – Габулов, Дедечко, Никифоров, Федотов – Маркович
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель – Иванов, Швец, Исмаэл Силва – Митришев, Мбенг
Последние матчи: В Н Н Н Н / П П П В Н
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 4.06 - 3.14 - 2.06
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Тосно" – "Спартак"
После старта в Лиге Чемпионов «Спартак» отправится на стадион «Петровский», где он не может победить с 2012-го года. Сейчас, конечно, хозяин этой арены сменился, но не факт, что «красно-белым» будет проще. Есть сразу несколько факторов, которые говорят против гостей. Во-первых, физическая усталость от матча среди недели, во-вторых, эмоциональное неспокойствие после упущенной победы, в-третьих, неутешительные результаты выездных игр в этом сезоне – подопечные Карреры еще ни разу не побеждали за пределами «Открытие Арены». К тому же к травмированным Зобнину, Тимофееву, Зе Луишу и Джано добавился Глушаков. В условиях не самой длинной скамейки такое большое количество потерь может оказать существенное влияние на исход предстоящей встречи.
Тем не менее, и у «Тосно» хватает своих трудностей. Команда Парфенова вроде неплохо обосновалась в Премьер-Лиге, но никак не может победить дома. Ей постоянно либо не удается взломать оборону такого мужественного коллектива как у «СКА», либо не удается сдержать не самую грозную атаку (такую, как, например, у «Анжи»). Возможно, особый настрой и первая домашняя победа придут в матче против чемпиона. «Тосненцы» практически не имеют потерь в составе – единственный вопрос относительно участия в предстоящей игре касается новичка клуба Марко Полетановича, который получил небольшое повреждение во встрече с «Анжи».
17 сентября, 13:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Дугалич, Дудиев – Трошечкин, Казаев, Палиенко, Галиуллин – Марков, Заболотный
"Спартак": Ребров - Комбаров, Джикия, Боккетти, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Самедов, Пашалич, Промес – Луис Адриано
Последние матчи: П В Н П Н / В П П Н В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 4.53 - 3.54 - 1.83
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Рубин" – "Урал"
Самая дружелюбная команда Премьер-Лиги в эти выходные отправится в Казань. Интересно, что еще ни разу в истории противостояния «Рубина» и «Урала» не было ничьих – шесть раз побеждали «казанцы», два раза сильнее были «шмели». Кажется, сейчас эта статистика близка к тому, чтобы пополниться первым мирным результатом. Правда, букмекеры уверены, что это в два раза менее вероятно, чем победа хозяев. Подопечные Бердыева все-таки в этом сезоне на своем поле много забивают и часто побеждают, демонстрируя приятный глазу футбол. В этот раз им, возможно, поможет еще и новая форма – начиная с этого тура «Рубин» будет играть в экипировке от компании «New Balance».
«Урал» ничего особого в своей жизни не менял, а потому сложно представить, что он в Казани предстанет принципиально иным. Разве что Тарханову придется поменять сочетания игроков, поскольку сразу несколько из них – Фидлер, Чантурия, Ильин – не до конца восстановились от повреждений и рискуют не сыграть против «Рубина». У «казанцев», кстати говоря, тоже есть несколько вопросов по составу, главный из которых касается выхода на поле Магомеда Оздоева. Если он не успеет восстановиться, то Курбану Бердыеву придется либо выпускать на его позицию другого россиянина, либо делать перестановки в других линиях, чтобы не нарушить лимит на легионеров. Мы предполагаем, что в этой ситуации место в центре поля займет Сонг, а в защите вместо Сигурдссона сыграет Сорокин.
17 сентября, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков – Гранат, Сорокин, Набиуллин, Бауэр, Навас – Сонг, Цакташ, М’Вила, Карадениз – Канунников
"Урал": Годзюр - Ароян, Данцев, Кулаков, Чернов – Димитров, Емельянов, Бавин, Евсеев, Павленко – Бумаль Майега
Последние матчи: Н Н В В П / Н Н Н П Н
Статистика личных встреч: 8 +6 =0 -2 14:6
Котировки: 1.74 - 3.52 - 5.47
Матчи прошлого сезона: 3:1, 0:1
Трансляция матча:
"Локомотив" – "Амкар"
После тяжелого выезда в Данию «Локомотиву» предстоит на своем поле принять главного аутсайдера чемпионата России пермский «Амкар». С Дмитрием Тарасовым не всегда легко согласиться, но на этот раз он высказал очень правильную мысль – создание и реализация моментов у «Локо» были на низком уровне, надо переключаться на Премьер-Лигу и забывать игру против «Копенгагена». С командой Гаджиева почти наверняка будет иной по сути матч. «Москвичам» теперь предстоит наступать, а не обороняться, поэтому вполне допустимо ожидать изменений в составе, которые будут направлены главным образом на смещение игрового крена в сторону атаки.
«Амкар» приедет в Москву без дисквалифицированного Идову, но со своим новым футболистом. В начале этой недели в стан «пермяков» перешел «один из самых недооцененных легионеров российского футбола» (это слова спортивного директора клуба Виктора Засульского) Браун Форбс. При не самой лучшей финансовой ситуации для Перми этот переход стоит расценивать как успех. Интересно, что на подготовку к матчу с «Локомотивом» у «Амкара» было аж на 6 дней больше. Это обстоятельство может иметь большое значение в концовке встречи, а потому хозяевам надо приложить все силы для того, чтобы оформить комфортное преимущество до наступления условно 75-й минуты.
18 сентября, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Идову
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь - Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Зайцев – Конде, Рязанцев, Комолов, Гол – Бодул
Последние матчи: Н П В В Н / Н Н П В П
Статистика личных встреч: 26 +12 =9 -5 39:20
Котировки: 1.55 - 3.90 - 7.20
Матчи прошлого сезона: 0:0, 3:3
Трансляция матча:
"Зенит" - "Уфа"
«Зенит» крупно победил в Македонии – забили даже Дзюба и Ригони, но теперь все мысли лидера Премьер-Лиги должны быть сосредоточены на предстоящем матче против «Уфы». Все-таки для гостей из Башкортостана этот выезд не станет рядовым. По крайней мере, для их главного тренера. Сергей Семак именно в питерском клубе завершил свою игроцкую и начал свою тренерскую карьеры, его очень любят в городе на Неве и, уверен, у него будут особые эмоции в предстоящий понедельник, когда ему предстоит впервые сыграть против «Зенита» в роли наставника другой команды. Что из этого получится? Загадывать сложно, но абсолютно точно «Уфе» будет нелегко. Мало того, что она никогда не обыгрывала «питерцев», так и еще и на данный момент у нее серия из пяти матчей без побед.
Впрочем, будет круто, если Семак прервет все сложившиеся на данный момент тенденции. Любопытно, что Сергей Богданович решил не проводить предматчевые тренировки в Санкт-Петербурге, ограничившись занятием на своем стадионе перед самым вылетом. Травмированных в составе «уфимцев» нет. По крайней мере, такова официальная информация. Последним из лазарета вышел Ванек, который пропустил матч прошлого тура, но уже тренируется в общей группе. У «Зенита» особо серьезных кадровых проблем тоже нет, но в игре против «Вардара» сразу несколько игроков были участниками неприятных стыков. В частности, больше других досталось Краневиттеру. Впрочем, на 10 часов утра пятницы никаких новостей о выбывших футболистах из стана питерской команды не приходило.
18 сентября, 20:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Ригони – Дриусси
"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов, Пауревич, Сухов – Обляков, Засеев, Стоцкий, Слай – Кротов
Последние матчи: Н В В Н Н / Н П Н П П
Статистика личных встреч: 6 +3 =3 -0 6:2
Котировки: 1.31 - 5.30 - 12.00
Матчи прошлого сезона: 0:0, 2:0
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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