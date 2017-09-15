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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Кечинов: ошибка с заменой Промеса? В мое время такого не было
Бывший форвард "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал игру с "Марибором" (1:1) в Лиге чемпионов.
"Двоякое мнение здесь может быть. "Спартак", в принципе, имел очень много подходов к воротам соперника. Однако, к сожалению, очень плохо били в этот вечер. Даже в створ ворот крайне редко попадали. Поэтому и результат такой. Ключевой момент встречи, когда при счете 1:0 Луис Адриано и Фернандо создали верный голевой момент, но в завершающий момент Фернандо из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот. Считаю, что если бы бразилец забил тогда, то игра бы закончилась…
Замена Промеса по ошибке? Для меня эта ситуация странновата несколько, мягко говоря. В мое время в "Спартаке" такого не было. Если человек получал травму, то он жестами показывал, что не может продолжить игру.
Впереди второй тур, и у всех равное количество очков, ведь "Ливерпуль" не смог обыграть "Севилью". Другое дело, что "Севилья" и "Ливерпуль" - клубы совсем другого уровня. Они куда сильнее, чем "Марибор", это бесспорный факт. С этими командами "Спартаку" придётся очень сложно. Будет очень тяжело, так что настраиваться нужно серьёзнейшим образом. Испанцы и англичане произвели колоссальное впечатление", - цитирует Кечинова "Спорт уик-энд".
"Двоякое мнение здесь может быть. "Спартак", в принципе, имел очень много подходов к воротам соперника. Однако, к сожалению, очень плохо били в этот вечер. Даже в створ ворот крайне редко попадали. Поэтому и результат такой. Ключевой момент встречи, когда при счете 1:0 Луис Адриано и Фернандо создали верный голевой момент, но в завершающий момент Фернандо из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот. Считаю, что если бы бразилец забил тогда, то игра бы закончилась…
Замена Промеса по ошибке? Для меня эта ситуация странновата несколько, мягко говоря. В мое время в "Спартаке" такого не было. Если человек получал травму, то он жестами показывал, что не может продолжить игру.
Впереди второй тур, и у всех равное количество очков, ведь "Ливерпуль" не смог обыграть "Севилью". Другое дело, что "Севилья" и "Ливерпуль" - клубы совсем другого уровня. Они куда сильнее, чем "Марибор", это бесспорный факт. С этими командами "Спартаку" придётся очень сложно. Будет очень тяжело, так что настраиваться нужно серьёзнейшим образом. Испанцы и англичане произвели колоссальное впечатление", - цитирует Кечинова "Спорт уик-энд".
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