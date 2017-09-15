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Йоан Молло: мне сказали, что никто не видит меня игроком "Зенита"

Полузащитник "Фулхэма" Йоан Молло прокомментировал свой уход из "Зенита".

– Еще месяц назад вы утверждали, что остаетесь в "Зените". Что изменилось?

– В конце августа меня позвали на встречу с людьми из "Зенита". Мы собрались, и мне сказали, что никто не видит во мне игрока клуба. И не только сейчас, а вообще – объяснили, что я больше не являюсь частью проекта. Говорили, что могу остаться, но играть не буду вообще.

– Что за люди?

– Все. Манчини, например. Он не хотел меня видеть в команде.

– Зла не держите?

– Нет, мой друг. Я очень уважаю "Зенит". У меня не было никаких проблем ни с руководством, ни с тренером, ни с одноклубниками, ни с фанатами. Да, была история, когда я показал средний палец, но я объяснял, что это была шутка. Что жест был адресован не фанатам, а моему другу.

Просто люди любят искать проблемы, но это не в моих интересах. Я усердно работал в "Зените" на протяжении восьми месяцев, но не получил шанса. Окей, нет проблем – я переехал в Англию и готов играть здесь, - цитирует Молло "СЭ".
Теги: Молло Зенит
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