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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Йоан Молло: мне сказали, что никто не видит меня игроком "Зенита"
Полузащитник "Фулхэма" Йоан Молло прокомментировал свой уход из "Зенита".
– Еще месяц назад вы утверждали, что остаетесь в "Зените". Что изменилось?
– В конце августа меня позвали на встречу с людьми из "Зенита". Мы собрались, и мне сказали, что никто не видит во мне игрока клуба. И не только сейчас, а вообще – объяснили, что я больше не являюсь частью проекта. Говорили, что могу остаться, но играть не буду вообще.
– Что за люди?
– Все. Манчини, например. Он не хотел меня видеть в команде.
– Зла не держите?
– Нет, мой друг. Я очень уважаю "Зенит". У меня не было никаких проблем ни с руководством, ни с тренером, ни с одноклубниками, ни с фанатами. Да, была история, когда я показал средний палец, но я объяснял, что это была шутка. Что жест был адресован не фанатам, а моему другу.
Просто люди любят искать проблемы, но это не в моих интересах. Я усердно работал в "Зените" на протяжении восьми месяцев, но не получил шанса. Окей, нет проблем – я переехал в Англию и готов играть здесь, - цитирует Молло "СЭ".
– Еще месяц назад вы утверждали, что остаетесь в "Зените". Что изменилось?
– В конце августа меня позвали на встречу с людьми из "Зенита". Мы собрались, и мне сказали, что никто не видит во мне игрока клуба. И не только сейчас, а вообще – объяснили, что я больше не являюсь частью проекта. Говорили, что могу остаться, но играть не буду вообще.
– Что за люди?
– Все. Манчини, например. Он не хотел меня видеть в команде.
– Зла не держите?
– Нет, мой друг. Я очень уважаю "Зенит". У меня не было никаких проблем ни с руководством, ни с тренером, ни с одноклубниками, ни с фанатами. Да, была история, когда я показал средний палец, но я объяснял, что это была шутка. Что жест был адресован не фанатам, а моему другу.
Просто люди любят искать проблемы, но это не в моих интересах. Я усердно работал в "Зените" на протяжении восьми месяцев, но не получил шанса. Окей, нет проблем – я переехал в Англию и готов играть здесь, - цитирует Молло "СЭ".
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