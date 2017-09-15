Главный тренер "Вардара": "Зенит" был лучшей командой, он заслужил победу

Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски прокомментировал поражение от "Зенита" (0:5) в матче первого тура Лиги Европы."Матч начался с негатива - мы пропустил гол, который не должны были пропускать. К сожалению, затем мы пропустили еще один мяч, и это усложнило ситуацию. При счете 0:3 я сказал в раздевалке, что мы должны вернуться к самому началу, то есть чтобы полузащитники и нападающие действовали ближе друг к другу.В первые 15 минут второго тайма мы действовали неплохо. Не могу сказать, что у нас были шансы, но у нас было несколько угроз, ударов. И в тот момент, когда мы думали, что сможем вернуться в игру, получили еще один гол.Я думаю, что лучшая команда победила сегодня заслуженно. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и исправить ошибки. Другое дело, что многие наши игроки не имеют опыта выступлений в таких матчах, как сегодняшний.Но есть еще пять игр, которые нам нужно будет провести с лучшей организацией и начать зарабатывать очки", - заявил Яневски.