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Главный тренер "Вардара": "Зенит" был лучшей командой, он заслужил победу

Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски прокомментировал поражение от "Зенита" (0:5) в матче первого тура Лиги Европы.

"Матч начался с негатива - мы пропустил гол, который не должны были пропускать. К сожалению, затем мы пропустили еще один мяч, и это усложнило ситуацию. При счете 0:3 я сказал в раздевалке, что мы должны вернуться к самому началу, то есть чтобы полузащитники и нападающие действовали ближе друг к другу.

В первые 15 минут второго тайма мы действовали неплохо. Не могу сказать, что у нас были шансы, но у нас было несколько угроз, ударов. И в тот момент, когда мы думали, что сможем вернуться в игру, получили еще один гол.

Я думаю, что лучшая команда победила сегодня заслуженно. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и исправить ошибки. Другое дело, что многие наши игроки не имеют опыта выступлений в таких матчах, как сегодняшний.

Но есть еще пять игр, которые нам нужно будет провести с лучшей организацией и начать зарабатывать очки", - заявил Яневски.

Газета.Ru
Теги: Зенит
Сегодня, 10:07
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