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Александр Мостовой: победа в Лиге чемпионов может придать сил ЦСКА в игре с "Ростовом"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча десятого тура премьер-лиги, в котором ЦСКА сыграет с "Ростовом".

"Очень важно, в каком состоянии армейцы подойдут к встрече с "Ростовом" после игры с "Бенфикой" в еврокубковом турнире. У ЦСКА выдалась крайне непростая игра с чемпионами Португалии - как в психологическом, так и в физическом плане.

Но победа в стартовом матче такого престижного и важного турнира, как Лига чемпионов, может придать дополнительных сил и мотивации футболистам команды в предстоящей игре с дончанами", - цитирует Мостового газета "Известия".
Теги: Мостовой ЦСКА
Сегодня, 10:31
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