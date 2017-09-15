"Тосно" стал лауреатом премии "Лига Fair Play", которая вручается совместно РФПЛ и генеральным партнером чемпионата страны "Лигой Ставок".Награду коллектив из Ленинградской области получит 17 сентября на игре против "Спартака".Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры.