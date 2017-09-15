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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Тосно" стал лауреатом премии "Лига Fair Play"
"Тосно" стал лауреатом премии "Лига Fair Play", которая вручается совместно РФПЛ и генеральным партнером чемпионата страны "Лигой Ставок".
Награду коллектив из Ленинградской области получит 17 сентября на игре против "Спартака".
Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры.
РФПЛ
Награду коллектив из Ленинградской области получит 17 сентября на игре против "Спартака".
Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры.
РФПЛ
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