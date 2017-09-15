Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тосно" стал лауреатом премии "Лига Fair Play"

"Тосно" стал лауреатом премии "Лига Fair Play", которая вручается совместно РФПЛ и генеральным партнером чемпионата страны "Лигой Ставок".

Награду коллектив из Ленинградской области получит 17 сентября на игре против "Спартака".

Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры.

РФПЛ
Теги: Тосно
Сегодня, 10:59
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.