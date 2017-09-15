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"Витория Гимараэш" - первый клуб, не выставивший на игру еврокубка ни одного европейца

"Витория Гимараэш" отметился в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ред Булл Зальцбург" (1:1).

Португальская команда выпустила в основном составе четырех бразильцев, двух колумбийцев, ивуарийца, перуанца, ганца, венесуэльца и уругвайца.

Первый европеец - португалец Кику Родригеш - появился на поле только во втором тайме, передает Bleacher Report.

Сегодня, 11:29
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(3)
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Прям какой-то Спартак будущего выпустили на 1-ый тайм :)

так то в старте Спартака было 3 не европейца.В цска тоже 3.Но припистеть ты любитель.
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: Еленна Влас Москва (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Какая разница какой паспорт у дауна бегающего за мячиком


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Путин - х уйло!
Регистрация: 26.06.2017
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Отмена лимита в РФПЛ - репетиция)))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: Valar (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Прям какой-то Спартак будущего выпустили на 1-ый тайм :)


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
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