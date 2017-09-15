"Витория Гимараэш" - первый клуб, не выставивший на игру еврокубка ни одного европейца

"Витория Гимараэш" отметился в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ред Булл Зальцбург" (1:1).Португальская команда выпустила в основном составе четырех бразильцев, двух колумбийцев, ивуарийца, перуанца, ганца, венесуэльца и уругвайца.Первый европеец - португалец Кику Родригеш - появился на поле только во втором тайме, передает Bleacher Report.