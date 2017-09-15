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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Витория Гимараэш" - первый клуб, не выставивший на игру еврокубка ни одного европейца
"Витория Гимараэш" отметился в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ред Булл Зальцбург" (1:1).
Португальская команда выпустила в основном составе четырех бразильцев, двух колумбийцев, ивуарийца, перуанца, ганца, венесуэльца и уругвайца.
Первый европеец - португалец Кику Родригеш - появился на поле только во втором тайме, передает Bleacher Report.
Португальская команда выпустила в основном составе четырех бразильцев, двух колумбийцев, ивуарийца, перуанца, ганца, венесуэльца и уругвайца.
Первый европеец - португалец Кику Родригеш - появился на поле только во втором тайме, передает Bleacher Report.
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