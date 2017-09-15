Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:29
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (8)
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (8)
11:36
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (4)
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (4)
Вчера 23:56
"Зенит" забил "Вардару" пять голов, Кокорин оформил дубль (80)
"Зенит" забил "Вардару" пять голов, Кокорин оформил дубль (80)
Вчера 23:19
Висенте Иборра - Черышеву: я так рад за тебя
Висенте Иборра - Черышеву: я так рад за тебя
Вчера 23:08
Илья Геркус: для дебюта вполне приемлемый результат (1)
Илья Геркус: для дебюта вполне приемлемый результат (1)
Вчера 22:34
Юрий Семин: очко для "Локомотива" – нормальный результат (4)
Юрий Семин: очко для "Локомотива" – нормальный результат (4)
Чедомир Яневски: мы не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы
Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски высказался о поражении в матче Лиги Европы от "Зенита".
"Очень сложно вернуться в игру после двух пропущенных мячей в начале матча. Это был не наш день.
Мы не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы. Надеюсь, что это поражение послужит нам уроком, чтобы быть лучше в следующих матчах. У нас остается пять игр, в которых мы должны показать лучшую организацию в атаке и обороне", – цитирует Яневски sportski.mk.
"Очень сложно вернуться в игру после двух пропущенных мячей в начале матча. Это был не наш день.
Мы не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы. Надеюсь, что это поражение послужит нам уроком, чтобы быть лучше в следующих матчах. У нас остается пять игр, в которых мы должны показать лучшую организацию в атаке и обороне", – цитирует Яневски sportski.mk.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.