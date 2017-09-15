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Чедомир Яневски: мы не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы

Главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски высказался о поражении в матче Лиги Европы от "Зенита".

"Очень сложно вернуться в игру после двух пропущенных мячей в начале матча. Это был не наш день.

Мы не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы. Надеюсь, что это поражение послужит нам уроком, чтобы быть лучше в следующих матчах. У нас остается пять игр, в которых мы должны показать лучшую организацию в атаке и обороне", – цитирует Яневски sportski.mk.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:57
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